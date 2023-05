Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Historische zilveren medaille degenschermers in Istanbul

19.25 uur: De Nederlandse degenschermers hebben bij de wereldbeker in Istanbul zilver veroverd in de teamwedstrijd. De equipe, bestaande uit Tristan Tulen, Rafaël Tulen, David van Nunen en Ruben Derksen, verloor in de finale van Kazachstan. Het is de eerste medaille ooit voor een Nederlands landenteam op een wereldbekertoernooi.

Het schermteam was als 24e geplaatst in een veld van 45 teams. Door onder meer van regerend wereldkampioen Frankrijk en Zuid-Korea (brons op de laatste Olympische Spelen) te winnen, drong de Nederlandse equipe door tot de finale.

Tristan Tulen had zaterdag al brons gewonnen in het individuele toernooi.

Motorcrosser Herlings valt uit met mechanische problemen

18.35 uur: Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft veel punten voor het kampioenschap in de MXGP verspeeld in de Grote Prijs van Frankrijk. De recordwinnaar viel op het circuit van Villars-sous-Écot vroeg in de tweede manche uit met mechanische problemen aan zijn KTM-crossmotor.

Herlings was in de eerste manche nog als tweede geëindigd, maar door zijn nulscore in de tweede heat zat er in de daguitslag niet meer dan de negende plaats in. De Brabander handhaafde wel zijn tweede plaats in de WK-stand, maar zag zijn Spaanse rivaal Jorge Prado verder uitlopen. Het verschil bedraagt 24 punten.

Begin mei won Herlings nog de Grote Prijs van Spanje en boekte hij zijn 102e GP-zege. De vijfvoudig wereldkampioen (twee keer MXGP en drie keer MX2) is nu de motorcrosser met de meeste overwinningen in grands prix.

De Zwitser Jeremy Seewer schreef de Grote Prijs van Frankrijk op zijn naam. Hij won de eerste manche en eindigde als tweede in de tweede race. De Fransman Romain Febvre werd tweede en Prado derde. Calvin Vlaanderen was op de vijfde plaats de beste Nederlander.

Herlings raakte in de beginfase van de tweede manche al opvallend snel achterop. Hij had problemen met zijn crossbril. Nadat hij die had ingewisseld voor een andere, bleek ook zijn motor niet in orde. Hij kon weinig anders dan de KTM in het rennerskwartier te parkeren.

Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) stadionsponsor FC Emmen

18.04 uur: De Nederlandse Aardolie Maatschappij is de nieuwe stadionsponsor van FC Emmen. Dat meldt de Eredivisieclub, die zondag verloor van Feyenoord (1-3) en daardoor de play-offs in moet om zich te verzekeren van een langer verblijf op het hoogste niveau. Het stadion blijft wel ’De Oude Meerdijk’ heten.

„We willen graag de verbinding met de regio versterken. Zuidoost-Drenthe is de geboortegrond van de NAM. Al meer dan 75 jaar leveren wij vanuit deze plek energie aan heel Nederland”, zegt Maarten Veldhuizen, directeur bij de NAM. „Wij zullen ook in deze regio nog jaren actief zijn en hopen door de sponsoring van het stadion FC Emmen te steunen in hun ambitie om een stabiele Eredivisieclub te worden en te blijven.”

De NAM is de opvolger van Rabobank, dat het stadion sinds 2018 sponsorde.

Voetbalsters FC Twente naar finale Eredivisie Cup

16.49 uur: De voetbalsters van FC Twente hebben de finale bereikt van het toernooi om de Eredivisie Cup. De ploeg van trainer Joran Pot won in Limburg ook het tweede duel met Fortuna Sittard in de halve finales op overtuigende wijze: 0-4. Fenna Kalma scoorde twee keer. FC Twente had vorige week voor eigen publiek al met 5-0 gewonnen.

De voetbalsters uit Enschede veroverden donderdag in Den Haag de KNVB-beker door PSV in de finale met 4-0 te verslaan. FC Twente kan op maandag 29 mei ook de Eredivisie Cup pakken. Aan dat toernooi doen vier clubs mee: landskampioen Ajax, de twee periodekampioenen en de hoogst geklasseerde ploeg zonder periodetitel.

FC Twente moest in de Vrouwen Eredivisie de titel aan Ajax laten. De Amsterdamse vrouwen spelen maandag in Eindhoven de return tegen PSV in de halve finales van de Eredivisie Cup. Ajax won vorige week het eerste duel met 5-2.

Nicky Catsburg wint 24 Uur van de Nürburgring

16.40 uur: Nicky Catsburg heeft met zijn team Frikadelli Racing de beroemde 24 Uur van de Nürburgring gewonnen. Met teamgenoten David Pittard, Earl Bamber en Felipe Fernandez kwam de Nederlandse coureur met zijn team als eerste over de streep in de Ferrari 296 GT3.

Het viertal zette ook een nieuw afstandsrecord neer op de legendarische Nordschleife, door liefst 162 rondjes te rijden. Voor Catsburg (35) was het al de tweede keer dat hij de langeafstandswedstrijd op zijn naam schreef. In 2020 zegevierde hij al namens BMW.

MotoGP-kampioen Bagnaia heeft breukje in enkel na crash

14.54 uur: De Italiaanse motorcoureur Francesco Bagnaia heeft een breukje in zijn rechterenkel overgehouden aan zijn crash in de Grote Prijs van Frankrijk. De Ducati-coureur ging vorige week op het circuit van Le Mans onderuit na een botsing met de Spanjaard Maverick Viñales. Omdat de regerend wereldkampioen in de MotoGP daarna last bleef houden van zijn enkel, vond aanvullend medisch onderzoek plaats.

Daardoor kwam een botbreukje aan het licht. Volgens het fabrieksteam van Ducati gaat het om een „kleine blessure.” Bagnaia heeft tijd om te herstellen, want de volgende grand prix is op 11 juni. Dan vindt op het circuit van Mugello de Grote Prijs van Italië plaats. Volgens Ducati kan de 26-jarige Italiaan voor eigen publiek gewoon racen.

Bagnaia won dit seizoen twee van de vijf grands prix en gaat aan kop in het WK-klassement, maar zag in Frankrijk zijn voorsprong op landgenoot Marco Bezzecchi slinken tot 1 punt.

Brons handboogschutter Wijler bij wereldbeker in Shanghai

11:06 uur Handboogschutter Steve Wijler heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Shanghai een bronzen medaille behaald op het olympische onderdeel recurve. In de strijd om de derde plaats won de 26-jarige Limburger met 6-2 van de Chinees Li Zhongyuan.

In de halve eindstrijd verloor Wijler met van 6-4 van de Zuid-Koreaan Oh Jin Hyek, die in de finale niet was opgewassen tegen de Braziliaan Marcus D’Almeida.

Eerder wonnen de handboogschutters in Shanghai goud op het onderdeel compound voor landenteams. In de finale was Nederland met 231-229 te sterk voor Mexico. Het Nederlands team bestond uit Mike Schloesser, Jay Tjin-A-Djie en Sil Pater.

Nuggets één zege verwijderd van de NBA-finale

09:34 uur De basketballers van Denver Nuggets hebben nog één overwinning nodig om zich voor het eerst in de clubgeschiedenis te plaatsen voor de finale van de Amerikaanse competitie NBA. De ploeg won in de eindstrijd van de Eastern Conference ook de derde wedstrijd van Los Angeles Lakers met 119-108. De Nuggets leiden nu met 3-0 in de best-of-seven series.

In de Crypto.com Arena in Los Angeles blonk Jamal Murray uit bij de Nuggets met 37 punten, 6 assists en 7 rebounds. De gasten hadden in het eerste deel van de wedstrijd het initiatief. Maar mede dankzij de steun van de publiek kwamen de Lakers terug. In het laatste kwart maakten de Nuggets onder aanvoering van Nikola Jokic toch weer het verschil. De Serviër maakte 15 van zijn 24 punten in de laatste fase van de wedstrijd. „We zijn er al die tijd voor blijven gaan, met dezelfde instelling als in de play-offs”, zei Murray na afloop.

Bij de Lakers was Anthony Davis topscorer met 28 punten. LeBron James en Austin Reaves voegden er beiden 23 punten aan toe. Ondanks een 3-0-achterstand blijft James er in geloven. „Ik weet niet wat de andere jongens denken, maar ik geloof er zeker nog in”, aldus James.