’Er is een tsunami op Den Bosch af gekomen’

„Er is een FC Den Bosch van vóór 17 november en een Den Bosch van ná die datum”, zei voorzitter Jan-Hein Schouten na de behandeling van de racismezaak bij de tuchtcommissie in Zeist. „De tranen van Mendes Moreira zullen niet voor niets zijn. Ze motiveren ons tot in onze diepste vezels om een betere club te worden.”

Schouten zal nooit de krantenkoppen vergeten die hij een dag na de thuiswedstrijd tegen Excelsior Rotterdam onder ogen kreeg. „We waren de meest gehate club van Nederland. Daar schamen we ons voor, dat hoort niet bij ons”, aldus de voorzitter van de raad van commissarissen. De racistische bejegening van Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira door aanhangers van FC Den Bosch ging de hele wereld over. De spelers van het Nederlands elftal maakten statements regen racisme, het kabinet bemoeide zich ermee en het Openbaar Ministerie opende een strafrechtelijk onderzoek.

„Er is een tsunami op ons af gekomen. We willen niet nuanceren wat er is gebeurd, we accepteren dan ook iedere straf die we krijgen. We zijn op een heel lelijke manier bekend geworden, nu moeten we zorgen dat we dat omdraaien. We richten ons nu langzaam weer op. De club staat er beter voor dan voor 17 november”, aldus Schouten.

Nieuw DNA

Den Bosch werkt aan een nieuw DNA. „We hebben daarover al honderden gesprekken gevoerd met instanties, met betrokkenen en met de gemeente. Hoe die nieuwe identiteit er precies uit komt te zien, laat nog even op zich wachten. Maar deze club is uit op revanche. We gaan ons focussen op inclusiviteit, op warmte en op eigenzinnigheid. Bij Den Bosch is iedereen welkom. Ook buiten het voetbal om, op maatschappelijk vlak, is veel te winnen voor ons.”

Om tot een ’nieuw’ Den Bosch te komen, wil Schouten de eigen aanhang veel steviger aan zich binden. „Natuurlijk hebben wij er ook rotzakken tussen zitten, maar daar zijn we niet zo bijzonder in. We hebben wel te weinig met onze supporters gesproken. Die band is in het verleden nou niet echt massief geweest, zeg maar gerust vrij broos. Er is een groep die zich vergeten voelt, die het gevoel heeft: we doen er niet toe. We zullen de dialoog maximaal met ze aan moeten gaan.”

Racisme volledig uitbannen is volgens Schouten een utopie. „Maar we gaan er wel voor. We willen de aanpak van racisme graag wat verder doortrekken dan alleen de stickers en slogans. Laat deze zaak een wake-upcall zijn voor iedereen.”