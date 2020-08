Vettel verwacht geen wonderen van nieuw chassis

„Ik verwacht geen wonderen”, aldus de Duitse viervoudig wereldkampioen, die dit jaar zijn slechtste seizoen ooit doormaakt. „Ik hoop zondag in de Grote Prijs van Spanje op een probleemloze race, maar ik verwacht dat het hard werken wordt om punten te verzamelen.”

Vettel figureert dit seizoen in de koningsklasse. Hij scoorde in de tot nog toe vijf verreden races slechts 10 punten en staat 13e in het kampioenschap. Afgelopen zondag kwam hij na een ongelukkige race, waarin hij al vroeg spinde, als 12e over de finish en verdiende hij helemaal geen punten. Vettel was na de race boos op zijn team, dat in zijn ogen een volkomen verkeerde strategie uitvoerde. „Ik ben niet gefrustreerd, al heb ik betere tijden gekend. Ik heb gesproken met de mensen binnen het team en alles verduidelijkt. We gaan verder, ik vertrouw de mensen om me heen”, aldus Vettel, die na dit seizoen de Italiaanse renstal verlaat.