Hamstringklachten zetten streep door WK voor Senegalees Sarr

Senegal treft zonder Bouna Sarr Nederland op WK

Senegal kan bij het wereldkampioenschap voetbal in Qatar niet beschikken over Bouna Sarr. De 30-jarige verdediger van Bayern München heeft al langer hamstringklachten en ondergaat dinsdag een operatie.

Sarr won in februari met Senegal de Afrika Cup. In de finale tegen Egypte miste hij als enige een penalty in de strafschoppenserie. Sarr, die sinds 2020 bij Bayern onder contract staat maar nog geen grote rol speelde, kwam tot dusverre dertien keer in actie voor Senegal.

Nederland en Senegal treffen elkaar maandag 21 november tijdens de eerste groepswedstrijd. Oranje neemt het verder op tegen Ecuador (25 november) en Qatar (29 november).

Newcastle United voegt doelman Karius aan selectie toe

19.51 uur: Newcastle United heeft met Loris Karius een extra doelman aan de selectie toegevoegd. De 29-jarige Duitser vertrok deze zomer bij Liverpool en stond nu nergens onder contract. Newcastle had behoefte aan een extra keeper nadat Karl Darlow op de training een enkelblessure opliep.

Karius wordt door veel voetbalfans vooral herinnerd door de finale van de Champions League in 2018, die Liverpool met 3-1 van Real Madrid verloor. De doelman ging toen twee keer flink in de fout en liet na afloop zijn tranen de vrije loop. Later bleek Karius in die wedstrijd een hersenschudding te hebben opgelopen na een botsing met Sergio Ramos.

Jan Maas blijft langer bij BikeExchange-Jayco

15.51 uur: Jan Maas blijft langer bij zijn ploeg BikeExchange-Jayco. Maas heeft een contract voor de komende twee jaar getekend en zodoende blijft hij tot 2024 in dienst van het team waar onder anderen ook Dylan Groenewegen rijdt.

„Ik ben er erg blij mee”, zegt Maas over zijn contractverlenging. „Het is een erg leuke groep mensen en ik heb al een aantal geweldige momenten beleefd op en naast de fiets. De komende twee jaar hoop ik me zo te ontwikkelen dat ik de beste versie van mezelf kan zijn en tot veel successen met het team kan komen.”

Ook de Italiaan Kevin Colleoni en de Noor Amund Grøndahl Jansen verlengden maandag hun contract. In augustus werd de Nederlandse wielrenner Elmar Reinders al vastgelegd door de Australische ploeg.

Maas werd begin september door bondscoach Koos Moerenhout opgenomen in de ploeg voor de WK wielrennen van eind deze maand in Australië.

Ayuso kopman in gedevalueerde Spaanse wielerploeg voor WK

14.02 uur: Spanje gaat zonder heel wat bekende namen naar Australië voor de WK wielrennen. Diverse renners, onder wie oud-wereldkampioen Alejandro Valverde, krijgen van hun ploegen geen toestemming om naar de andere kant van de wereld te vliegen. De 19-jarige Juan Ayuso is nu over bijna twee weken de Spaanse kopman in de wegwedstrijd.

Ayuso (UAE Team Emirates) eindigde in de zondag afgesloten Vuelta als derde achter de Belgische winnaar Remco Evenepoel en zijn landgenoot Enric Mas, die net als Valverde voor Movistar rijdt. Die ploeg weigert renners af te staan voor de WK, omdat Movistar de komende weken zo goed mogelijk wil presteren om te voorkomen dat het degradeert uit de UCI WorldTour.

De Spaanse bondscoach Pascual Momparler kan om diezelfde reden ook enkele renners van andere ploegen niet meenemen naar Wollongong. Hij zei eerder al dat van de acht renners die hij aanvankelijk wilde selecteren, er slechts twee mee kunnen. De ploeg bestaat naast Ayuso uit Marc Soler, Urko Berrade, Roger Adrià, Jesús Ezquerra, Eduard Prades, Gotzon Martín en Oier Lazkano.

Valverde (42) veroverde vier jaar geleden de regenboogtrui. De veteraan neemt na dit seizoen afscheid.

Minister overweegt aanvullende voorwaarden aan ISR voor subsidie

14.01 uur: Minister Conny Helder van Langdurige Zorg en Sport overweegt om aanvullende subsidievoorwaarden te stellen aan het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Volgens Helder moeten er veranderingen komen in de procedures rond het sportrecht. Dat zei ze naar aanleiding van berichtgeving in Trouw, waarin oud-turnsters Stephanie Tijmes, Gabriëlla Wammes en Suzanne Harmes kritiek uitten op het ISR en de aanpak van het instituut in de zaak rondom hun oud-trainer Frank Louter.

„Ik heb gesproken met de oud-turnsters en hun ervaringen gehoord. Ik kan me nauwelijks voorstellen hoe het moet zijn om zo lang rond te lopen met zoiets en zo lang niet gehoord te worden”, zegt Helder. „Daar wil ik iets mee doen. Er moeten dingen veranderen rond het sporttuchtrecht. Daarom heb ik onlangs gesproken met het ISR en ga ik dit op korte termijn opnieuw doen. Naast de professionaliseringsslag heb ik met het ISR verbeterstappen afgesproken die al op korte termijn kunnen worden uitgevoerd.”

Het gaat daarbij onder meer om het instellen van een raad van toezicht. „Ook ben ik voornemens om deze afspraken te bekrachtigen in aanvullende subsidievoorwaarden”, aldus de minister.

Helder startte onlangs een evaluatie van het sporttuchtrecht. „In dit onderzoek wordt ook gekeken naar de verdeling van rollen en verantwoordelijkheden rond het sporttuchtrecht. Het onderzoek moet eind dit jaar concrete voorstellen ter verbetering opleveren. Ik realiseer me dat we er nog lang niet zijn en nog vele stappen hebben te zetten”, zegt Helder.

Directeur Henk van Aller van het ISR zegt op de hoogte te zijn van het onderzoek en alle medewerking te verlenen. „We zijn in overleg met het ministerie en hebben eerder al gesproken over verbeterslagen en versterking. Met name om het aantal toegenomen meldingen goed te kunnen behandelen. Aan het onderzoek dat wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau AEF uit Utrecht werken we van harte mee”, zegt Van Aller.

Het ISR is vooral afhankelijk van subsidies van het ministerie van VWS. Het instituut heeft voor dit jaar extra geld ontvangen om alle onderzoeken te kunnen blijven uitvoeren en bekostigen, blijkt uit het jaarverslag over 2021.

Olympisch kampioene en Dibaba debuteren in marathon Amsterdam

12:26 uur Twee Ethiopische atletes van naam debuteren op zondag 16 oktober in Amsterdam op de marathon. De organisatie maakte bekend dat Almaz Ayana, de olympisch kampioene van 2016 op de 10.000 meter, en Genzebe Dibaba, de huidige wereldrecordhoudster op de 1500 meter, naar de hoofdstad komen om voor het eerst een wedstrijd over 42,195 kilometer te lopen.

De 30-jarige Ayana won in 2016 in Rio olympisch goud op de 10.000 meter met een nieuw wereldrecord en pakte ook brons op de 5000 meter. De Ethiopische atlete greep eerder al twee wereldtitels: in 2015 op de 5000 meter en in 2017 op de dubbele afstand.

Dibaba is vooral bekend door haar prestaties op de 1500 meter, de afstand waarop ze het wereldrecord in bezit heeft. Bij de Olympische Spelen van 2016 greep ze zilver op die afstand, nadat ze een jaar eerder de wereldtitel had gewonnen.

Van de Zandschulp zakt op wereldranglijst

10:00 uur Botic van de Zandschulp is na zijn vroege uitschakeling op de US Open gezakt naar de 35e plaats op de wereldranglijst. De 26-jarige Nederlander begon twee weken geleden als nummer 22 van de wereld aan het laatste grandslamtoernooi van het jaar. Van de Zandschulp verloor heel wat punten omdat hij al in de tweede ronde werd uitgeschakeld, drie rondes eerder dan vorig jaar.

Ook Tallon Griekspoor, de tweede Nederlander op de wereldranglijst, moest na de US Open wat plekken inleveren. Griekspoor zakte van 46 naar 48. Hij bleef in New York al in de openingsronde steken; vorig jaar bereikte Griekspoor de tweede ronde.

Arantxa Rus maakt na de US Open nog net deel uit van de mondiale top 100 bij de vrouwen. De Nederlandse tennisster zakte van de 95e naar de 99e plaats. Rus (31) werd in de eerste ronde uitgeschakeld.

Power kampioen van IndyCar Series, Van Kalmthout weer twaalfde

08:11 uur De Australische autocoureur Will Power heeft voor de tweede keer de titel gepakt in de IndyCar Series. De 41-jarige Power stelde het kampioenschap veilig door als derde te finishen in de slotrace in Monterey (Californië). De Nederlander Rinus van Kalmthout, die in de Verenigde Staten vooral bekend is als VeeKay, beëindigde zijn derde seizoen in de IndyCar Series op de twaalfde plaats in het klassement. In 2020 eindigde hij als veertiende, vorig jaar werd VeeKay ook twaalfde.

De Hoofddorper, die vorige maand zijn contract bij het team van Ed Carpenter met meerdere jaren verlengde, werd op zijn 22e verjaardag na 95 rondes over het circuit van Laguna Seca als veertiende afgevlagd. De winst ging naar de Spanjaard Álex Palou, voor Josef Newgarden uit de Verenigde Staten. Power had aan de derde plaats voldoende om net als in 2014 kampioen te worden.

De Australiër bleef zijn teamgenoot Newgarden 16 punten voor in het klassement (560 tegen 544 punten). Hij volgt Palou op als kampioen van de Amerikaanse raceklasse.

Volleyballers Italië verslaan Polen en pakken vierde wereldtitel

07:00 De Italiaanse volleyballers hebben in het Poolse Katowice voor de vierde keer de wereldtitel veroverd. Italië, de regerend Europees kampioen, versloeg in de finale titelverdediger en gastland Polen in vier sets met 3-1 (22-25, 25-21 25-18 25-20).

Polen was de wereldkampioen van 2018 en 2014. In de finale in eigen land waren de Poolse volleyballers goed begonnen. Ze wonnen de eerste set en hadden een voorsprong in de tweede set. Daarin knokte Italië zich terug en won de set door een sterke slotfase. In de derde en vierde set waren de Italianen duidelijk het sterkste.

Het was 24 jaar geleden dat de Italiaanse volleyballers de wereldtitel veroverden. In de jaren negentig van de vorige eeuw wonnen de Italianen drie keer op rij het WK, in 1994 door Nederland in de finale te verslaan.

Nederland werd op dit WK in de achtste finales uitgeschakeld door Oekraïne. Brazilië won het brons door Slovenië met 3-1 te verslaan.