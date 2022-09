Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Olympisch kampioene en Dibaba debuteren in marathon Amsterdam

12:26 uur Twee Ethiopische atletes van naam debuteren op zondag 16 oktober in Amsterdam op de marathon. De organisatie maakte bekend dat Almaz Ayana, de olympisch kampioene van 2016 op de 10.000 meter, en Genzebe Dibaba, de huidige wereldrecordhoudster op de 1500 meter, naar de hoofdstad komen om voor het eerst een wedstrijd over 42,195 kilometer te lopen.

De 30-jarige Ayana won in 2016 in Rio olympisch goud op de 10.000 meter met een nieuw wereldrecord en pakte ook brons op de 5000 meter. De Ethiopische atlete greep eerder al twee wereldtitels: in 2015 op de 5000 meter en in 2017 op de dubbele afstand.

Dibaba is vooral bekend door haar prestaties op de 1500 meter, de afstand waarop ze het wereldrecord in bezit heeft. Bij de Olympische Spelen van 2016 greep ze zilver op die afstand, nadat ze een jaar eerder de wereldtitel had gewonnen.

Van de Zandschulp zakt op wereldranglijst

10:00 uur Botic van de Zandschulp is na zijn vroege uitschakeling op de US Open gezakt naar de 35e plaats op de wereldranglijst. De 26-jarige Nederlander begon twee weken geleden als nummer 22 van de wereld aan het laatste grandslamtoernooi van het jaar. Van de Zandschulp verloor heel wat punten omdat hij al in de tweede ronde werd uitgeschakeld, drie rondes eerder dan vorig jaar.

Ook Tallon Griekspoor, de tweede Nederlander op de wereldranglijst, moest na de US Open wat plekken inleveren. Griekspoor zakte van 46 naar 48. Hij bleef in New York al in de openingsronde steken; vorig jaar bereikte Griekspoor de tweede ronde.

Arantxa Rus maakt na de US Open nog net deel uit van de mondiale top 100 bij de vrouwen. De Nederlandse tennisster zakte van de 95e naar de 99e plaats. Rus (31) werd in de eerste ronde uitgeschakeld.

Power kampioen van IndyCar Series, Van Kalmthout weer twaalfde

08:11 uur De Australische autocoureur Will Power heeft voor de tweede keer de titel gepakt in de IndyCar Series. De 41-jarige Power stelde het kampioenschap veilig door als derde te finishen in de slotrace in Monterey (Californië). De Nederlander Rinus van Kalmthout, die in de Verenigde Staten vooral bekend is als VeeKay, beëindigde zijn derde seizoen in de IndyCar Series op de twaalfde plaats in het klassement. In 2020 eindigde hij als veertiende, vorig jaar werd VeeKay ook twaalfde.

De Hoofddorper, die vorige maand zijn contract bij het team van Ed Carpenter met meerdere jaren verlengde, werd op zijn 22e verjaardag na 95 rondes over het circuit van Laguna Seca als veertiende afgevlagd. De winst ging naar de Spanjaard Álex Palou, voor Josef Newgarden uit de Verenigde Staten. Power had aan de derde plaats voldoende om net als in 2014 kampioen te worden.

De Australiër bleef zijn teamgenoot Newgarden 16 punten voor in het klassement (560 tegen 544 punten). Hij volgt Palou op als kampioen van de Amerikaanse raceklasse.

Volleyballers Italië verslaan Polen en pakken vierde wereldtitel

07:00 De Italiaanse volleyballers hebben in het Poolse Katowice voor de vierde keer de wereldtitel veroverd. Italië, de regerend Europees kampioen, versloeg in de finale titelverdediger en gastland Polen in vier sets met 3-1 (22-25, 25-21 25-18 25-20).

Polen was de wereldkampioen van 2018 en 2014. In de finale in eigen land waren de Poolse volleyballers goed begonnen. Ze wonnen de eerste set en hadden een voorsprong in de tweede set. Daarin knokte Italië zich terug en won de set door een sterke slotfase. In de derde en vierde set waren de Italianen duidelijk het sterkste.

Het was 24 jaar geleden dat de Italiaanse volleyballers de wereldtitel veroverden. In de jaren negentig van de vorige eeuw wonnen de Italianen drie keer op rij het WK, in 1994 door Nederland in de finale te verslaan.

Nederland werd op dit WK in de achtste finales uitgeschakeld door Oekraïne. Brazilië won het brons door Slovenië met 3-1 te verslaan.