Scheidsrechter loopt te vloeken in De Koel: ’En daar had hij gelijk in’

Simon Gustafson en scheidsrechter Dennis Higler, twee van de hoofdrolspelers in De Koel zondagmiddag. Ⓒ BSR Agency

VENLO - Simon Gustafson is een zekerheidje vanaf de strafschopstip. De Zweedse FC Utrecht-middenvelder heeft geweldige statistieken met penalty’s, maar in de uitwedstrijd tegen VVV-Venlo gebeurde het onvoorstelbare. Gustafson miste vanaf elf meter. De Zweed werd echter gered door de VAR, die ruim nadat het spel hervat was, de penalty liet overnemen. Bij de herkansing was Gustafson weer wel koel en tekende voor de 1-1.