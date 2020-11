Twijfels rond Michael van Gerwen na rugproblemen

Nederland, met Van Gerwen en Danny Noppert, moet zondagmiddag aantreden tegen Duitsland in de kwartfinale. Mocht Van Gerwen afhaken vanwege zijn rugproblemen, moet Nederland het toernooi verlaten. In dat geval krijgt Duitsland een walk-over naar de halve finale. Nederland versloeg Spanje en Brazilië eerder al in het toernooi.

Samen met Raymond van Barneveld won Van Gerwen de World Cup of Darts drie keer. Sinds vorig seizoen moet Mighty Mike het echter met een andere partner doen. Vorig jaar vormde hij een duo met Jermaine Wattimena, met wie hij in de halve finale sneuvelde tegen Ierland. Dit seizoen doet Van Gerwen dus samen met Noppert een gooi naar de titel.