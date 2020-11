Van Gerwen en Noppert sneuvelen met Nederland in kwartfinale

Michael van Gerwen en Danny Noppert zijn zondagmiddag uitgeschakeld in de kwartfinale van de World Cup of Darts, het officieuze WK voor landenteams. Duitsland, met Max Hopp en Gabriël Clemens, was over drie partijen met 2-1 te sterk.

Noppert verloor de eerste singlepartij met 4-3 van Clemens, en daardoor moest Van Gerwen zijn wedstrijd tegen Hopp winnen om Oranje ’in leven’ te houden. Dat lukte, Van Gerwen won met 4-1. Daardoor was een derde wedstrijd, een zogeheten koppelpartij, noodzakelijk om te bepalen wie er naar de halve finale ging.

En daarin trokken de Duitsers aan het langste eind. Via twee finishes van Noppert kwam Nederland wel op een 2-0 voorsprong, maar de Duitsers trokken de stand gelijk en kwamen zelfs op 3-2. Wederom hield Van Gerwen Oranje in leven, door de zesde leg te winnen.

In de beslissende zevende leg kreeg eerst Hopp drie matchdarts op tops, maar hij faalde. Daarna liet Van Gerwen één matchdart (eveneens op tops) liggen. De zesde Duitse matchdart ging er via Clemens uiteindelijk in.

Van Gerwen kreeg zondagmiddag ’medische assistentie’, omdat hij ’s ochtends met rugklachten was opgestaan. Mighty Mike bleek uiteindelijk toch fit genoeg om te spelen. Mocht Van Gerwen afgehaakt zijn vanwege rugproblemen, dan had Nederland het toernooi moeten verlaten. In dat geval had Duitsland een walk-over naar de halve finale tegen Wales gekregen. Nederland versloeg Spanje en Brazilië eerder al in het toernooi.

Samen met Raymond van Barneveld won Van Gerwen de World Cup of Darts drie keer. Sinds vorig seizoen moet Mighty Mike het echter met een andere partner doen. Vorig jaar vormde hij een duo met Jermaine Wattimena, met wie hij in de halve finale sneuvelde tegen Ierland.