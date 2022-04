Nagelsmann fors bedreigd na CL-uitschakeling Bayern München

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Nagelsmann krijgt regelmatig dergelijke berichten. „Na iedere wedstrijd, ongeacht of we winnen of verliezen”, zo zegt de oefenmeester. Veel doet het hem niet: „Het maakt me geen zak uit wat ze schrijven. Maar begrijpen zal ik het nooit.”

Bayern kwam dinsdag in de return tegen Villarreal niet verder dan 1-1, waardoor de Spaanse ploeg zich na de eerdere thuiszege (1-0) plaatste voor de halve finales van de Champions League. Nagelsmann zei dat de ploeg zich nu volledig richt op de Duitse competitie, met zondag de wedstrijd bij Arminia Bielefeld. „We hebben een duidelijk doel voor ogen: onze volgende twee wedstrijden winnen en zo de titel veiligstellen.”