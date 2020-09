Klaassen en Fosu-Mensah weer in voorselectie Oranje, ook plek voor Rosario

Dwight Lodeweges, nog steeds de interim-bondscoach na het vertrek van Ronald Koeman, heeft 38 spelers opgenomen in de voorlopige selectie. De 27-jarige Davy Klaassen is een van de geselecteerde spelers en speelde zestien interlands voor Oranje, maar zijn laatste optreden in de nationale ploeg dateert al van bijna drie jaar geleden.

In vergelijking met de vorige voorselectie, die uit 32 spelers bestond, zijn naast Klaassen ook Steven Berghuis (Feyenoord), Timothy Fosu-Mensah (Manchester United), Donyell Malen, Pablo Rosario (beiden PSV) en Javairô Dilrosun (Hertha BSC) nieuw. Oranje speelt op woensdag 7 oktober een oefeninterland in Amsterdam tegen Mexico. Vier dagen later hervat de nationale ploeg de Nations League met een uitwedstrijd in Zenica tegen Bosnië en Herzegovina. Op 14 oktober speelt Oranje in en tegen Italië.

De KNVB hoopt voor de volgende interlandperiode een nieuwe bondscoach te hebben aangesteld. Frank de Boer is de voornaamste kandidaat.