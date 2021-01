Ajax-aankoop Sébastien Haller: ’Dat moet je West Ham United vragen’

„Ik heb er alle vertrouwen in dat dit een heel goede zet is voor de toekomst”, zei Ten Hag vrijdagmiddag in de persconferentie voorafgaand aan de kraker tegen PSV. De trainer liet doorschemeren dat het niet ondenkbaar is dat de 26-jarige aanvaller zondag meedoet in de topper tegen de Eindhovenaren. „Ik heb er goede hoop op dat hij zondag in actie kan komen. Het ligt er ook aan hoe hij zichzelf voelt. PSV speelt wel een specifiek systeem, dat vraagt wel wat in de tactische samenhang. Ik verwacht dat hij zeker zondag in het veld zal komen”

Ten Hag liet ook weten dat ook afgelopen zomer Haller ook al in beeld was. „Haller staat al heel lang als target op de radar bij Ajax. In zijn tijd bij Utrecht is er ook al met hem gesproken. We hadden meerdere opties in beeld. In de zomer was het geen haalbare kaart en ook omdat we twee jonge spelers hadden. Nu zijn er drie spitsen niet fit, waarvan (Brian, red.) Brobbey nog niet heeft bijgetekend. Dat is doodzonde.Hij zit al 10 jaar in onze opleiding. We hebben hem sterker gemaakt en bij het eerste elftal gehaald. We denken dat hij veel potentie heeft.”

Haller zat zelf ook tafel tijdens de persconferentie in de ArenA. „Het was een goede kans om samen te werken met iemand die ik heel goed ken”, doelde de spits op zijn hernieuwde samenwerking met Ten Hag, met wie hij ook samenwerkte bij FC Utrecht.” En waarom liet West Ham United hem vertrekken voor iets meer dan 22 miljoen euro. „Dat moet je West Ham United vragen. Iedereen was blij met de deal. Ik was misschien niet de beste optie voor West Ham United. Ik denk en hoop dat Ajax mij beter ligt.”

Ten Hag en Haller tijdens hun samenwerking bij FC Utrecht. Ⓒ ANP/HH

Ten Hag vulde aan. „Deze stijl past beter bij hem. Hij zal dichter tegen de zestien van de tegenstander spelen. Hij heeft creatieve spelers om zich heen. Hij voldoet absoluut aan het profiel van de Ajax-spits. Hij hoef niet alleen veel goals te maken, maar hij moet ook anderen beter later functioneren.”