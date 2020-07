Manager Gareth Bale zet Real Madrid onder druk: ’Hij blijft gewoon’

„Het gaat goed met Gareth. Hij heeft nog twee jaar een contract in Madrid. Hij houdt van het leven in de Spaanse hoofdstad en gaat nergens naartoe”, vertelde Barnett. „Natuurlijk is er interesse, maar er zijn amper clubs die hem kunnen betalen. Spijtig genoeg speelt hij niet vaak in Madrid, maar daarvoor zal hij niet vertrekken. Hij werkt hard op training en zit nog steeds op het niveau van zijn ploegmaten. Het is de coach (Zinédine Zidane, red) die de opstelling op papier zet.”

Het lijkt op een handige zet van de zaakwaarnemer, want in Madrid proberen ze intussen al een jaar Bale voor de juiste prijs van de hand te doen. De international van Wales was destijds een recordtransfer en zijn contract in Bernabeu is peperduur. Bale weegt zwaar door op de loonlijst en dus wordt er gekeken naar oplossingen. Vorig seizoen leek die verrassend genoeg uit China te komen, toen Jiangsu Suning op de proppen kwam met een monstercontract, waar hij wekelijks een miljoen euro kon verdienen. Uiteindelijk ging de transfer niet door.

Gareth Bale loopt te grappen op de bank bij Real. Ⓒ ANP/HH

Afhankelijk van de bron kwam dat op vraag van de entourage van de speler, ofwel omdat de clubs geen akkoord vonden omtrent de transferprijs. Intussen zeven jaar geleden betaalde de Koninklijke honderd miljoen euro om hem los te weken bij Tottenham Hotspur en Real wilde nog graag wat van die miljoenen terugzien. Vervolgens haalde Jiangsu Suning dan maar Ivan Santini weg bij Anderlecht, waardoor er geen ruimte meer was voor nog een buitenlandse speler.

Bekijk ook: Gareth Bale vecht tegen verveling op bank Real Madrid

Op sportief vlak lijkt Bale echter nog weinig toekomst te hebben in Bernabeu. Afgelopen seizoen mocht hij van Zidane in totaal slechts twintig keer opdraven, sinds de hervatting van de competitie kwam hij in elf duels slechts aan honderd minuten. Geen goeie vooruitzichten dus met het oog op komend seizoen, dat bovendien eindigt met het EK en daar zou Bale als hoop van een hele natie toch best wat speelminuten in de benen hebben.