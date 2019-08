Doan heeft zijn zin: ’Het is allemaal goed gekomen’

John de Jong (l.) en Willy van der Kuijlen verwelkomen Ritsu Doan. Ⓒ BSR/Soccrates

EINDHOVEN - Van alle spelerspresentaties bij PSV deze transferzomer, was die van Ritsu Doan (21) veruit de meest drukbezochte en hectische. Fotografen van de Nederlandse en Japanse pers tuimelden over elkaar heen bij het tekenmoment van de Japans international in het Philips Stadion. De hysterie die losbarst rond de transfer van Doan naar de top van Nederland, hadden de Japanners sinds de komst van Shinji Ono naar Feyenoord in 2001 niet meer meegemaakt in Nederland.