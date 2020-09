Zlatan Ibrahimovic direct weer goud waard voor AC Milan

Ibrahimovic opende in de 35e minuut de score, op aangeven van Theo Hernandez. Hij benutte in de 52e minuut ook nog een strafschop. Bij Bologna hadden de Nederlanders Mitchell Dijks en Jerdy Schouten een basisplaats. Dijks haalde het einde van de wedstrijd niet. Hij werd in de 88e minuut met een tweede gele kaart van het veld gestuurd.

Genoa, Juventus, Napoli en Fiorentina wonnen afgelopen weekeinde ook hun eerste competitieduel.