Winnende Verstappen en Red Bull profiteren optimaal van uitvallen Leclerc

Onder een brandende zon en onder het toeziend oog van duizenden fans in het oranje vertrokken de coureurs om 15.00 uur voor de Grand Prix van Spanje. Vooran gebeurde er niet veel. Leclerc hield Verstappen goed af. Daarachter kwamen Hamilton en Magnussen met elkaar in aanraking. De Mercedes-coureur moest direct de pits in, terwijl de Deen in de grindbak belandde en zocht vervolgens ook de pitstraat op.

Een betere start kende George Russell. Hij schoof - net zoals Sergio Perez - Carlos Sainz voorbij en pakte de derde plaats. De Spanjaard schoot even later ook van de baan in zijn thuisrace nadat hij bij het insturen van bocht 4 de controle verloor. Hij kon zijn race wel vervolgen, maar verloor veel plaatsen. Een paar ronden later overkwam Verstappen in die bocht exact hetzelfde als Sainz. De Nederlander viel daardoor terug naar de vierde plaats achter Russell en Perez. De engineer van de Red Bull-coureur meldde al snel dat dit vermoedelijk te maken had met een windvlaag.

DRS-problemen

Daarna kwam het nieuws dat Verstappen zijn DRS niet werkte. Even later ging de achtervleugel wel open bij een poging, maar even later gebeurde dat wederom niet. Verstappen uitte hierover verbaal zijn frustraties en ook maakte hij een paar kleine foutjes. Een van de keren dat het mechanisme wel werkte, leek hij Russell voorbij te steken, maar de Brit weerde zich kranig en kwam uiteindelijk als winnaar uit de strijd.

Daardoor leek Leclerc een zorgeloze middag tegemoet te gaan, maar in ronde 28 viel de auto van de Monegask ineens stil en uit. Verstappen ging vervolgens snel de pitstraat in, zodat hij niet meer op in de rug van Russell zat en zijn ploeggenoot Perez na een sterke inhaalactie mét DRS naar de leiding kon. Op nieuwe banden reed Verstappen in geen tijd weer naar Russell toe. Net toen hij op de staart van de Mercedes kwam, dook Russell de pitstraat in. Perez deed even later hetzelfde en dus reed Verstappen zowaar naar de leiding. Nadat hij ook zelf weer de pits in was geweest, kwam hij wel achter de Mexicaan terecht. Deze deed even later geen moeite om de leiding te behouden, toen Verstappen hem naderde.

Zo werd het ondanks vele problemen in de beginfase een topmiddag voor Verstappen en Red Bull. De Nederlander gaat nu aan de leiding in de strijd om het wereldkampioenschap met een voorsprong van zes punten op Leclerc. Perez maakte bovendien het feest compleet met een tweede plek voor Russell. Hamilton reed ondanks de belabberde start en temperatuurproblemen naar de vijfde plaats achter thuisrijder Sainz.