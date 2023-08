Esmee Brugts betovert in Dunedin: ’Een fan gaf mij zelfs een cadeautje’

DUNEDIN - Esmee Brugts (20) ontpopt zich op het wereldkampioenschap in Australië en Nieuw-Zeeland steeds meer als de kopvrouw van een nieuwe lichting Oranje Leeuwinnen die het in zich heeft om de wereld te veroveren. Na afloop van de zevenklapper op Vietnam, goed voor de groepswinst in Groep E én een makkelijkere route naar de kwartfinale, werd ze illustratief gekozen tot Woman of the Match.

Esmee Brugts krult fraai de 0-6 binnen. Ⓒ Soccrates