FOX Sports sluit op valreep deal met VodafoneZiggo

Omdat door de coronamaatregelen de stadions op dit moment niet volledig toegankelijk zijn, stelt Ziggo tot eind 2020 FOX Sports 1 gratis beschikbaar voor haar klanten. Op de valreep is een deal gesloten waarbij FOX Sports tientallen miljoenen minder gaat ontvangen dan de zender in een eerder stadium eiste.

Conflict

De grootste winst voor de vier miljoen huishoudens die wél bij Ziggo klant zijn en géén FOX Sports-abonnement hebben, is dat zij niet worden geconfronteerd met een duurder abonnement. FOX Sports rekende bij het nieuw af te sluiten contract voor Eredivisie-voetbal in eerste instantie een bedrag voor de doorgifte aan alle vier miljoen huishoudens. Dat leidde tot een conflict tussen beide partijen.

Het is een verschil van een slordige 60 miljoen euro, al wil niemand het exacte bedrag bevestigen. Maar FOX Sports wilde ruim meer dan 100 miljoen euro ontvangen en Vodafone Ziggo wenste niet meer dan 50 miljoen euro te betalen. Het voetbalkanaal van de Eredivisie-clubs is formeel eigendom van Eredivisie Media & Marketing (EMM). Daarbij is EMM voor 45 procent van de Eredivisie-clubs, voor vier procent van de KNVB en voor meer dan de helft (51 procent) van Disney Company in de Verenigde Staten.