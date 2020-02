AZ uit Europa League na nederlaag bij LASK Linz

En zo kunnen de Alkmaarders opnieuw een streep zetten door de winst van een prijs dit seizoen. Nadat eerder NAC Breda AZ al uit het toernooi om de KNVB-beker kegelde, rest de ploeg na de Europese eliminatie alleen nog de competitie.

Bizot moet redden

Het eerste gevaar in Linz kwam van Dani de Wit, die naast kopte. Marko Raguz, die ook in de heenwedstrijd al scoorde, zorgde voor het eerste opzienbarende moment van de thuisploeg. Hij schoot de bal na een goede voorzet in het zijnet. Marco Bizot moest na een kleine twintig minuten handelend optreden op een kopbal van Dominik Frieser, en niet veel later ook op een schot van opnieuw Raguz.

AZ liet zich in aanvallend opzicht zien via Oussama Idrissi, maar de linksbuiten had - eenmaal aangekomen bij de vijandelijke zestien - niet zijn beste dag. Schoten gingen niet richting doel en ook zijn voorzetten kwamen niet aan. Na slordig balverlies van Teun Koopmeiners kort voor rust veroorzaakte Idrissi ook nog eens de penalty die de 1-0 opleverde. In een uiterste poging de fout van Koopmeiners te herstellen, legde hij Reinhold Ranftl neer ten koste van een strafschop. Die werd door Raguz benut.

Opnieuw tegentreffer uit ingooi

Na rust was de eerste kans voor Idrissi, maar de Marokkaan faalde wederom. Vijf minuten later kreeg AZ (net als vorige week) een treffer uit een ingooi tegen. Hoewel de AZ’ers hevig protesteerden voor een vermeende overtreding op De Wit, had de videoscheidsrechter niet lang nodig om de goal van Raguz akkoord te geven.

Met Ferdy Druijf en Hakon Evjen voor Ramon Leeuwin en Svensson gooide Slot in de laatste twintig minuten alle registers open, op jacht naar de twee bevrijdende goals. Maar er viel er niet eens eentje, waardoor AZ zich de komende maanden ’alleen’ nog op de competitie hoeft te richten. Te beginnen zondag in de Johan Cruijff ArenA, waar de Alkmaarders bij een overwinning op koploper Ajax weer in punten naast de Amsterdammers komen.

