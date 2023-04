Tourwinnaar Vingegaard blijft ook in Baskenland maar winnen

Vingegaard koos 20 kilometer voor de finish van de rit over 175 kilometer, met start en aankomst in Santurtzi, de aanval. Alleen Landa kon de winnaar laatste van de Ronde van Frankrijk op de afsluitende klim volgen. Het tweetal pakte een voorsprong van een halve minuut, maar in een lange afdaling zag het duo de achtervolgers naderen. De Zwitser Mauro Schmid eindigde uiteindelijk op slechts 2 seconden van Vingegaard als derde.

Vingegaard won woensdag ook al de derde etappe. Hij heeft in het algemeen klassement nu een voorsprong van 12 seconden op Landa. De Ronde van Baskenland eindigt zaterdag met een rit over 137 kilometer met start en aankomst in Eibar.