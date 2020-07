Column Wim Kieft: Real-trainer Zidane fascinerende man

Wim Kieft Ⓒ René Bouwman

Zinedine Zidane blijft voor mij een fascinerende man. Al voordat Real Madrid deze week weer beslag legde op de landstitel pakte ik even zijn erelijst erbij. Het is ongelooflijk wat daar allemaal op staat. Eerst heeft hij als voetballer alles gewonnen wat er te winnen is. Hij werd ook nog even driemaal tot de beste speler van de wereld gekozen. En nu moet je vaststellen dat zijn erelijst als coach eigenlijk ook niet normaal meer is.