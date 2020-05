Ook in Frankrijk gesteggel om degradatie: Amiens stapt naar rechter

De clubleiding van Amiens SC riep begin deze week supporters en andere sympathisanten al op om een petitie te ondertekenen. Daarin doet de club een beroep op de Franse voetballiga (LFP) om de beslissing van een week eerder te herzien. Amiens SC stelt voor om geen enkele club te laten degraderen en komend seizoen 22 ploegen in Ligue 1 te hebben, inclusief Lorient en Lens, die promoveren vanuit Ligue 2.

Het Franse voetbalseizoen werd evenals in Nederland vroegtijdig beëindigd nadat de regering had beslist dat er wegens het coronavirus tot september niet kan worden gevoetbald. Er stonden nog tien speeldagen op het programma. De LFP riep Paris Saint-Germain uit tot kampioen en liet Amiens SC en hekkensluiter Toulouse degraderen.

Cambuur en De Graafschap

Amiens SC had slechts vier punten achterstand op de achttiende plaats. Het lot van Toulouse, dat veertien punten goed te maken had, was wel al zo goed als bezegeld.

In Nederland trachten SC Cambuur en De Graafschap via de rechtbank promotie naar de Eredivisie af te dwingen. Komende week wil de voorzieningenrechter uitspraak doen in het kort geding dat beide eerstedivisieclubs tegen de KNVB hebben aangespannen.