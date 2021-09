Rob Cross waarschuwt Michael van Gerwen

De wereldkampioen van 2018 nam in de openingsronde - Van Gerwen had een bye - Patrik Kovacs met 6-4 te grazen en is zaterdagavond van plan de 32-jarige Nederlander het leven zuur te maken. „Er zit nog veel meer in de tank en dat ik zal ik morgen moeten laten zien. Michael is een geweldige speler, maar als ik er sta, dan zal hij goed moeten spelen”, liet de wereldkampioen van 2018 weten.

Wie de statistieken erbij pakt, beseft dat Van Gerwen als huizenhoge favoriet begint aan de ontmoeting tijdens het toernooi van de PDC Pro Tour. 19 keer nam de als vierde geplaatste Brabander Cross te grazen in een onderling duel. Daar staan slechts drie zeges van de 31-jarige Engelsman tegenover. Een van die overwinningen is wel heel legendarisch.

Tijdens het WK 2018 kreeg Van Gerwen meerdere wedstrijdpijlen om de finale te bereiken, maar was het toch Cross die de finale bereikte en won van Phil Taylor. In de jaren die volgden, boekte Cross nog wel een aantal fraaie zeges, maar aan het torenhoge niveau van tijdens zijn droom-WK kwam hij zelden toe.

Rob Cross viert zijn openingszege Ⓒ LAWRENCE LUSTIG

Van Gerwen veroverde vorige week voor et eerst dit jaar een titel. De niet meer zo ongenaakbare beste darter van de afgelopen jaren klopte in de finale van de Nordic Darts Masters sensatie Fallon Sherrock, en liet zijn emoties de vrije loop.