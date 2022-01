Positief geteste Ajacieden terug in Nederland, ook Vitesse eerder naar huis

Ajax besloot woensdag de trainingsweek in Portugal per direct af te breken, nadat er bij een testronde meerdere coronabesmettingen aan het licht waren gekomen. Het gaat om vier positieve gevallen. Drie van hen zouden spelers zijn.

Het kwartet dat positief getest heeft, is met eigen vervoer ook teruggereisd naar Nederland. Zij konden niet mee met de Ajax-charter waarin de rest van het gezelschap plaats heeft genomen.

Ook Vitesse eerder naar huis

Vitesse heeft per direct een punt gezet achter het trainingskamp in Portugal. De selectie en staf van de Arnhemse club vliegen vandaag nog terug naar Nederland.

Dit besluit is genomen vanwege enkele positieve uitslagen van sneltests die donderdagochtend in het resort werden afgenomen. Voor het vertrek naar Portugal en tijdens de eerste dagen van de oefenweek waren de (PCR-)testuitslagen van de gehele groep negatief. Er werd elke dag getest.

Vitesse wil een uitbraak voorkomen en geen risico’s nemen met oog op de hervatting van de Eredivisie. Op zaterdag 15 januari speelt de ploeg van coach Thomas Letsch een uitwedstrijd tegen Feyenoord.

Vitesse keert vanavond niet terug per lijnvlucht, waarmee de heenreis was gemaakt, maar heeft een charter ingezet. De positief getesten ondergaan een PCR-test op basis waarvan bepaald wordt of ze meekunnen. Op basis van die test wordt duidelijk of ze in quarantaine moeten.

Uitbraken

Op dit moment zijn alleen AZ en NEC nog op trainingskamp in Zuid-Europa. De Nijmegenaren willen ook eerder dan gepland terugkeren en hebben met het oog daarop het geplande oefenduel met HSV van vrijdag afgezegd.

Directeur eerste divisie: wedstrijden niet in gevaar door corona

De wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie zijn niet in gevaar vanwege de coronabesmettingen. Volgens Marc Boele, directeur van de Coöperatie Eerste Divisie, valt het aantal besmettingen onder spelers mee. Per club zijn er enkele besmettingen, was het beeld dat Boele woensdag kreeg na een rondgang langs ongeveer de helft van de teams.

Hij zegt dat clubs alert zijn op het volgen van de coronaregels, zoals het houden van afstand en het zo min mogelijk gebruik maken van de kleedkamer. Boele heeft het idee dat clubs de regels grotendeels goed opvolgen. Daarom denkt hij ook niet dat quarantaineverplichtingen de wedstrijden van komend weekend in gevaar brengen. Wel is er voor de duels nog een testronde, waarvan de uitslagen later bekend worden.

De Keuken Kampioen Divisie gaat vrijdag verder na een winterstop van enkele weken. De Eredivisie volgt een week later. Sommige clubs gebruikten deze week nog voor een trainingskamp. Vanwege zorgen over de verspreiding van het coronavirus en besmettingen binnen de selecties zetten in ieder geval Ajax, Vitesse, Feyenoord en PSV een streep door hun verblijf in het buitenland. In verschillende buitenlandse competities gaan wekelijks wedstrijden niet door vanwege besmettingen.