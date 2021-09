Na dodelijk ongeval Chris Anker Sørensen nu Oostenrijkse renner naar ziekenhuis Weer ernstige aanrijding rond WK wielrennen in België

Een beeld van de plek waar het woensdag misging. Ⓒ screenshot ROBtv

Bij een verkeersongeval in Leuven is een wielrenster van de nationale selectie van Oostenrijk gewond geraakt. De Leuvense politie meldt dat de renster, deelneemster aan de WK die deze week in België worden gehouden, met ernstige verwondingen is afgevoerd naar het ziekenhuis.