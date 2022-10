Plek winst Van de Zandschulp op wereldranglijst

Tallon Griekspoor verloor op het Israëlische hardcourt al in de eerste ronde. Hij zakte twee plekken op de wereldranglijst, van 52 naar 54. Allebei de Nederlanders doen deze week mee aan het toernooi van Astana in Kazachstan. Daar komt Carlos Alcaraz voor het eerst sinds hij nummer 1 van de wereld werd in actie.

De 19-jarige Spanjaard, winnaar van de US Open, treft de Belgische 'lucky loser' David Goffin in de eerste ronde. Van de Zandschulp neemt het op tegen Beibit Zjoekajev uit Kazachstan, die met een wildcard is toegelaten. Griekspoor neemt het ook op tegen een Kazak, Alexander Boeblik.

In Astana komen ook onder anderen de grandslamwinnaars Novak Djokovic en Daniil Medvedev in actie. De Noor Casper Ruud, die de tweede plek op de wereldranglijst heeft moeten afstaan aan de Spanjaard Rafael Nadal, speelt in Tokio.

Bij de vrouwen steeg Arantxa Rus één plek op de wereldranglijst, naar positie 113. De 31-jarige Nederlandse bleef afgelopen week in Parma steken in de tweede ronde.