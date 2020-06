F1-team Williams krijgt nieuwe look

De bolide van de coureurs George Russell en Nicholas Latifi is overwegend wit, met blauwe en zwarte accenten.

Op de achtervleugel prijkt de regenboog, het symbool waarmee de koningsklasse van de autosport alle hulpverleners die zich inzetten voor de bestrijding van het coronavirus bedankt. Als gevolg van de pandemie begint het seizoen bijna vier maanden later dan de bedoeling was. De Formule 1 opent volgend weekeinde met de Grote Prijs van Oostenrijk.

Williams voert de plotselinge wijziging aan de auto door omdat hoofdsponsor ROKiT eind mei het contract per direct opzegde. De renstal verkeert mede daardoor in grote financiële nood en is naarstig op zoek naar nieuwe geldschieters.