Twee coronagevallen bij ADO Den Haag

Volgens ADO hebben ze alle twee geen symptomen en klachten, maar kregen ze na een testronde voor spelers, stafleden en medewerkers een positieve uitslag. Ze blijven voorlopig thuis in quarantaine.

ADO zegt vanwege privacyredenen niet om wie het gaat. De andere spelers van ADO kunnen gewoon blijven trainen, meldt een woordvoerder. „Deze test was onderdeel van het protocol. In de loop van de week volgen weer testen. We zitten er kort op.”

Eind juni testte aanvaller Kevin van Kippersluis van Go Ahead Eagles positief op het nieuwe coronavirus. Begin juli mocht hij weer trainen.