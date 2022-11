Schaatsrevelatie Stefan Westenbroek blesseert zich bij bizar incident

Door die prestatie was Westenbroek zelfs in tranen, omdat hij zich mocht gaan opmaken voor zijn debuut in het World Cup-circuit. Slechts enkele dagen later krijgt hij dus alweer een tegenslag te verwerken. De kans is groot dat hij de eerste World Cups van het seizoen mist. Westenbroek brengt donderdag een bezoek aan een gespecialiseerde arts, die hem dan meer gaat vertellen over zijn revalidatietraject.

„Misschien komt hij wel met een oplossing waardoor Stefan alsnog snel in actie kan komen”, zegt teammanager Henk Schra. „Hij heeft er gelukkig niet heel veel pijn van.”

Het is voor Westenbroek niet de eerste tegenslag in zijn carrière. Een paar jaar geleden brak hij tijdens een zomers potje voetbal zijn kuitbeen, waarna zijn herstel veel langer duurde dan in eerste instantie gepland. Vooral de laatste maanden vond de pupil van coach Gerard van Velde en ploeggenoot van Kjeld Nuis zijn absolute topvorm, die hij in het voorbije weekeinde dus etaleerde in Thialf. Westenbroek rekende over twee omlopen af met onder anderen Merijn Scheperkamp en Dai Dai N’tab.

Nuis heeft ondertussen zijn trainingen hervat, nadat hij het World Cup-kwalificatietoernooi misliep door een liesblessure.