Nederlandse hockeyers kloppen België in kraker en staan in EK-finale

In de beslissende shoot-outs was het Jorrit Croon die de beslissing forceerde voor Oranje, tegen de de regerend Europees- en wereldkampioen België. Croon reageerde hevig geëmotioneerd op zijn heldenrol. Na de officiële speeltijd stond het 2-2.

In de finale treft Nederland de Duitse formatie. In de groepsfase gaf Oranje nog een 2-0 voorsprong weg tegen Duitsland: 2-2. „We hebben nog wat recht te zetten tegen de Duiters”, vertelde keeper Pirmin Blaak aan de NOS. Duitsland zegevierde in de halve finale over Engeland: 3-2.

België had twee keer de leiding in het Wagener Stadion. De Belgen kwamen in het derde kwart op voorsprong via Nicolas de Kerpel, die profiteerde van een foute pass van Glenn Schuurman. In het laatste kwart maakte Seve van Ass gelijk, maar niet veel later bezorgde Alexander Hendrickx de Belgen via een strafcorner opnieuw een voorsprong. In de laatste minuten kwam Oranje opnieuw op gelijke hoogte, omdat ook Jip Janssen een strafcorner benutte.