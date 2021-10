Lionel Messi hekelt arbiter op Instagram: ’Dit gebeurt steeds als hij ons fluit’

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Lionel Messi, Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - In de zeventien jaar dat Lionel Messi actief is als voetballer, heeft hij niet te vaak openlijk zijn beklag gedaan over de arbitrage. Dat was na de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Peru (1-0 winst) wel anders.