Schreuder belt met Calvin Bassey

De Engels Nigeriaanse centrale verdediger van Rangers FC sprak telefonisch al uitgebreid met Alfred Schreuder, die zeer gecharmeerd is van de 1 meter 85 lange Nigeriaanse international. Bassey sprong in het oog in de Europa League, waarin Rangers de finale haalde.

Bassey, die de jeugdopleiding van Leicester City doorliep, speelde al 65 duels in het eerste van Rangers, waar de Nederlander Giovanni van Bronckhorst aan het roer staat. Zijn contract in Glasgow loopt tot de zomer van 2024. Hoeveel Ajax voor de verdediger moet betalen, is niet bekend. Zijn marktwaarde wordt op twintig miljoen euro geschat, maar de Schotten willen een prijs boven de 25 miljoen euro, omdat ook Brighton & Hove Albion ook zijn pijlen op de verdediger richt.

