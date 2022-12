Definitief: Tour start in Florence, eerste start ooit in Italië

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Organisator bevestigt start Tour in Florence

19.22 uur: De Ronde van Frankrijk start in 2024 definitief in het Italiaanse Florence. Dat heeft organisator ASO woensdag bevestigd. Het is de eerste keer dat de Tour in Italië begint.

De eerste etappe op zaterdag 29 juni gaat van Florence naar Rimini (205 km) en onderweg moet met 3800 hoogtemeters door de Apennijnen stevig worden geklommen. Een dag later gaat het vanuit Cesenatico naar Bologna (200 km). Onderweg zijn er onder meer zes klimmetjes. Op de derde dag rijden de renners van Piacenza naar Turijn (225 km), in een etappe die vermoedelijk zeer geschikt is voor de sprinters.

Oekraïense club Sjachtar wil forse schadevergoeding van FIFA

17:45 uur De Oekraïense voetbalclub Sjachtar Donetsk wil een schadevergoeding van 40 miljoen euro van de FIFA. De club zag vanwege de Russische inval in Oekraïne meerdere spelers vertrekken, vanwege aangepaste regelgeving door de wereldvoetbalbond. Op korte termijn komt er hierover een hoorzitting bij het internationaal sporttribunaal CAS in Lausanne.

Sjachtar vindt zich het slachtoffer van enkele maatregelen die de FIFA trof na de Russische invasie, onder meer door het voor spelers gemakkelijker te maken het land te verlaten. Volgens de club had dat tot gevolg dat meerdere internationals gratis vertrokken. Algemeen directeur Sergei Palkin schat het verlies door gemiste transfersommen en andere inkomsten op ongeveer 40 miljoen euro.

Dat bedrag wil Sjachtar verhalen op de FIFA, omdat die voor de tegenvallers verantwoordelijk zou zijn. De FIFA benadrukte eerder dat de maatregelen een onvermijdelijk gevolg waren van de situatie in Oekraïne.

Judoka Polling mist brons op Masters in Jeruzalem

17:29 uur Judoka Kim Polling heeft bij de Masters in Jeruzalem naast het brons gegrepen. De 31-jarige Polling verloor op het hoog aangeschreven toernooi in de klasse tot 70 kilogram van Lara Cvjetko uit Kroatië in de strijd om de derde plaats.

Viervoudig Europees kampioene Polling maakte in oktober in Abu Dhabi haar rentree na een lange afwezigheid door zwangerschap. Begin dit jaar beviel ze van een dochter.

In de klasse tot 70 kilogram werd Hilde Jager in de tweede ronde uitgeschakeld, Sanne van Dijke verloor in de kwartfinales. In de herkansingen kwam Van Dijke, winnares van brons op de Olympische Spelen van vorig jaar, niet meer in actie.

Ook voor Frank de Wit, goed voor zilver op de Masters vorig jaar, was er geen succes. Hij verloor in de klasse tot 81 kilogram al in de tweede ronde. Voor Geke van den Berg en Joanne van Lieshout was de tweede ronde in de klasse tot 63 kilogram ook het eindstation.

Toch geen wereldbekerwedstrijd mountainbike in Valkenburg

16:06 uur Valkenburg organiseert komend seizoen toch niet voor het eerst een wereldbekerwedstrijd mountainbike. De Limburgse gemeente zou begin mei het decor zijn van de openingsrace op het onderdeel crosscountry, maar de internationale wielrenunie UCI heeft andere locaties opgenomen in het officiële schema voor volgend seizoen.

De start van het seizoen is nu van 12 tot en met 14 mei in het Tsjechische Nové Město na Morave. Dat is al jaren een vaste locatie voor de mountainbikers. Half juni volgen wedstrijden in het Zwitserse Lenzerheide, het Oostenrijkse Leogang en het Italiaanse Val di Sole Trentino. Na de gecombineerde wieler-WK’s in Schotland wordt het seizoen voortgezet in Andorra en Frankrijk. Met wedstrijden in de Verenigde Staten en Canada wordt het wereldbekerseizoen afgesloten.

Afdaling Kitzbühel laatste wedstrijd voor topskiër Feuz

15:00 uur De Zwitserse skiër Beat Feuz beëindigt in januari zijn loopbaan. De regerend olympisch kampioen op de afdaling doet dat op 21 januari bij de vermaarde wedstrijd van Kitzbühel. Feuz (35) werd in 2017 wereldkampioen op zijn favoriete onderdeel. Ook won hij vier keer het wereldbekerklassement op de afdaling.

„Na zestien jaar zal ik op 21 januari mijn actieve carrière als skiër beëindigen. Ik verheug me erop nog een keer in mijn favoriete wedstrijden van Wengen en Kitzbühel uit te komen en nog een keer te genieten”, meldde Feuz via de Zwitserse skibond. Behalve het olympisch goud in Beijing van dit jaar, veroverde de Zwitser op de Spelen van Pyeongchang 2018 zilver op de super-G en brons op de afdaling.

Feuz won zestien keer een wereldbekerwedstrijd: dertien op de afdaling, drie op de super-G.

Russische atlete Antjoech is medaille Londen 2012 alsnog kwijt

14:39 uur De Russische atlete Natalja Antjoech heeft haar olympische titel op de 400 meter horden bij de Olympische Spelen van Londen 2012 alsnog moeten inleveren wegens het gebruik van een verboden middel. Dat heeft de AIU, de integriteitscommissie van de atletiek, woensdag gemeld. Antjoech had het vonnis op 21 oktober al te horen gekregen, maar had 45 dagen de tijd om in beroep te gaan. Dat deed de in 2017 gestopte atlete niet.

Antjoech was in 2021 al voor vier jaar geschorst op basis van historische gegevens uit het inmiddels geschorste dopinglaboratorium van Moskou. Daaruit bleek dat er in de Russische atletiek sprake was van gestructureerd dopinggebruik. Bij die straf waren tevens haar resultaten vanaf 30 juni 2013 geschrapt. Het belangrijkste gevolg van de nieuwe opgelegde sanctie is dat ook haar resultaten tussen 15 juli 2012 en 29 juni 2013 ongeldig zijn verklaard. Daarmee is ze nu ook haar olympisch goud uit Londen 2012 kwijt.

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) gaat over de herverdeling van de medailles. Het ligt voor de hand dat het goud nu gaat naar de Amerikaanse Lashinda Demus.

Kiplagat winnares marathon Boston na positieve test Kipyokei

13:44 uur De Keniase atlete Edna Kiplagat heeft de winst in de marathon van Boston van vorig jaar toegewezen gekregen. Dat meldt de tweevoudig wereldkampioene op Twitter, een dag nadat haar landgenote Diana Kipyokei haar zege wegens dopinggebruik moest inleveren. Kipyokei, betrapt bij een controle na de wedstrijd in Boston, werd na ook nog een valse verklaring voor zes jaar geschorst.

„Het is een geweldig cadeau dat me eindelijk na zo lang wachten is toegekend”,schrijft de 43-jarige Kiplagat op Twitter. „Ik ben dankbaar dat de resultaten van 2021 officieel zijn gepubliceerd”, vervolgde ze, waarna ze de „strenge antidopingmaatregelen om een eerlijke competitie en schone sport te garanderen” prees.

Kiplagat, die in 2017 op 37-jarige leeftijd voor het eerst de marathon van Boston won, werd door de organisatie al uitgenodigd voor de editie van volgend jaar.

Sportraad krijgt status als permanent regeringsadviseur

12.59 uur: De Nederlandse Sportraad krijgt vanaf 1 januari een wettelijke basis als onafhankelijk adviescollege van de regering. De Sportraad staat onder leiding van oud-voetbalbestuurder Michael van Praag en is een onafhankelijk adviesorgaan dat zich richt op het versterken van de betekenis van sport voor de samenleving.

De wettelijke verankering door het ministerie van VWS betekent dat de Sportraad zijn tijdelijke rol als adviseur van regering en parlement inruilt voor een permanente. Het orgaan, waarvan onder anderen ook oud-hockeyster Marjolein Bolhuis-Eijsvogel, hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder en rolstoeltennisster Jiske Griffioen deel uitmaken, geeft strategische en operationele adviezen over zowel sportspecifieke thema’s als de relatie tussen sport en andere beleidsterreinen. Vorige week trad Paul Depla, burgemeester van Breda, toe tot de Sportraad.

Knaven verder als sportief manager voor vrouwenteam AG Insurance-NXTG

12.39 uur: Oud-wielrenner Servais Knaven wordt sportief manager van het vrouwenteam dat nu nog Insurance-NXTG heet. De 51-jarige Nederlander moest dit najaar vertrekken bij het Britse topteam Ineos Grenadiers waar hij elf jaar als ploegleider werkzaam was en vele successen in de Tour de France beleefde.

Bij zijn nieuwe ploeg, die volgend jaar als AG Insurance - Soudal - Quick-Step door het leven gaat, is de Belgische Jolien D’hoore de ploegleider en is Knavens vrouw Natascha den Ouden de teammanager. Bij de ploeg rijden ook zijn dochters Britt en Senne Knaven, die beiden de Belgische nationaliteit hebben. Onder de voornamelijk jonge rensters die voor het team uitkomen bevindt zich ook de Nederlandse Mylène de Zoete.

Wereldkampioen Evenepoel begint wielerseizoen in Argentinië

11.49 uur: De Belgische wielrenner Remco Evenepoel begint zijn seizoen in de Ronde van San Juan. De regerend wereldkampioen op de weg keert daarmee terug naar de Argentijnse koers waar hij in 2019 zijn eerste wedstrijd als prof reed voor Deceuninck - Quick-Step en een jaar later het klassement won.

Met Soudal - Quick-Step, zoals de ploeg volgend jaar heet, staat Evenepoel op 22 januari aan de start van de achtdaagse rittenkoers in het westen van Argentinië. „Ik verheug me erop terug te keren in San Juan. Ik reed er mijn eerste wedstrijden als prof en heb veel mooie herinneringen”, laat Evenepoel weten. De in september veroverde regenboogtrui droeg hij pas één keer. In de koers Binche-Chimay-Binche sloot hij zijn seizoen kort na de WK af.

Chelsea vindt in Vivell nieuwe technisch directeur

11.30 uur: Chelsea heeft de Duitser Christopher Vivell aangesteld als technisch directeur. Vivell werd in oktober ontslagen bij RB Leipzig waar hij onder meer als technisch directeur werkzaam was, nadat hij eerder diverse functies vervulde bij zusterclub Red Bull Salzburg. Na zijn ontslag in Leipzig werd hij al in verband gebracht met Chelsea, dat sinds de overname afgelopen zomer door de Amerikaan Todd Boehly bezig is het technische kader te vervangen.

Vivell (36) volgt de in juni vertrokken Petr Cech op. Sinds diens vertrek was eigenaar Boehly zelf op interim-basis actief als technisch directeur van de Londense club. „Chelsea bouwt aan het opwindendste project in het mondiale voetbal”, zei Vivell in een eerste reactie. „Ik ben trots om daar deel van uit te maken.”

Chelsea nam eerder al technisch directeur Laurence Stewart over van AS Monaco. Hij gaat zich bezighouden met de portefeuille ’wereldwijd voetbal’. Graham Potter is de coach van Chelsea, dat achtste staat in de Premier League.

Venus Williams via Auckland naar Australian Open

07.50 uur: Venus Williams heeft haar komst toegezegd naar het tennistoernooi van Auckland en de daarop volgende Australian Open. De 42-jarige Amerikaanse had voor beide toernooien een wildcard gekregen. Williams, een voormalig nummer 1 van de wereld, kwam de afgelopen jaren weinig in actie en is inmiddels buiten de top 1000 gevallen.

„Ik kijk er enorm naar uit om terug te keren in Melbourne”, zei Williams, die 25 jaar geleden haar debuut maakte op de Australian Open. Ze nam al 21 keer deel aan het eerste grandslamtoernooi van het jaar en bereikte er twee keer de finale, in 2003 en 2017.

De zevenvoudig grandslamkampioene kwam dit jaar voor het laatst in actie op de US Open, waar ze in september dubbelde met haar zus Serena.

Voordat de Australian Open beginnen op 16 januari is Williams in het Nieuw-Zeelandse Auckland actief op het toernooi dat ze in 2015 won.

Jokic leidt basketballers Denver naar koppositie

07.32 uur: De basketballers van Denver Nuggets hebben dankzij een overwinning op Memphis Grizzlies de koppositie veroverd in de westelijke divisie van de Amerikaanse profcompetitie NBA. Met een hoofdrol voor de Serviër Nikola Jokic won de thuisploeg met 105-91. Denver staat nu, net als Memphis, op 19 overwinningen tegen 11 nederlagen.

Jokic was in de topper goed voor een zogenoemde triple-double: 13 punten, 13 rebounds en 13 assists. De topschutter van de partij speelde bij de Grizzlies: Ja Morant met 35 punten. Voor Denver, dat guard Jamal Murray miste vanwege knieklachten, was het de vijfde overwinning in de laatste zes duels. Memphis leed in Denver na 7 overwinningen de tweede nederlaag op rij.