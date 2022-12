Jokic leidt Nuggets naar koppositie NBA

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Venus Williams via Auckland naar Australian Open

07.50 uur: Venus Williams heeft haar komst toegezegd naar het tennistoernooi van Auckland en de daarop volgende Australian Open. De 42-jarige Amerikaanse had voor beide toernooien een wildcard gekregen. Williams, een voormalig nummer 1 van de wereld, kwam de afgelopen jaren weinig in actie en is inmiddels buiten de top 1000 gevallen.

„Ik kijk er enorm naar uit om terug te keren in Melbourne”, zei Williams, die 25 jaar geleden haar debuut maakte op de Australian Open. Ze nam al 21 keer deel aan het eerste grandslamtoernooi van het jaar en bereikte er twee keer de finale, in 2003 en 2017.

De zevenvoudig grandslamkampioene kwam dit jaar voor het laatst in actie op de US Open, waar ze in september dubbelde met haar zus Serena.

Voordat de Australian Open beginnen op 16 januari is Williams in het Nieuw-Zeelandse Auckland actief op het toernooi dat ze in 2015 won.

Jokic leidt basketballers Denver naar koppositie

07.32 uur: De basketballers van Denver Nuggets hebben dankzij een overwinning op Memphis Grizzlies de koppositie veroverd in de westelijke divisie van de Amerikaanse profcompetitie NBA. Met een hoofdrol voor de Serviër Nikola Jokic won de thuisploeg met 105-91. Denver staat nu, net als Memphis, op 19 overwinningen tegen 11 nederlagen.

Jokic was in de topper goed voor een zogenoemde triple-double: 13 punten, 13 rebounds en 13 assists. De topschutter van de partij speelde bij de Grizzlies: Ja Morant met 35 punten. Voor Denver, dat guard Jamal Murray miste vanwege knieklachten, was het de vijfde overwinning in de laatste zes duels. Memphis leed in Denver na 7 overwinningen de tweede nederlaag op rij.