Bouwman wint opnieuw Giro-rit en stelt historische bergtrui veilig

Zoals mocht worden verwacht in een heuveletappe sprong er al vroeg een groepje vluchters weg. De avonturiers kregen van het peloton direct ook de vrijheid om een comfortabel gat te slaan. In de groep bevond zich blauwe trui-drager Koen Bouwman, die dat voorafgaand aan de etappe al had aangekondigd. Bouwman wist namelijk dat het bergklassement bij aankomst in Santuario di Castelmonte definitief van hem kon zijn. „Ik heb de trui nog niet binnen, er zijn nog veel punten te verdienen”, zei de renner uit Ulft. „Ik ga er alles aan doen om in de ontsnapping mee te zitten.”

De kopgroep had al vrij vroeg ruim 12 minuten te pakken op het peloton, tot BORA het rond de eerste tussensprint welletjes vond en ging rijden teneinde het gat wat te controleren. Een gecontroleerd gat van rond de negen minuten vond het peloton vervolgens wél acceptabel. Aan Bouwman was het vervolgens de taak om de nog benodigde punten voor de bergtrui binnen te sprokkelen. Op de Villanova Grotte lukte dat zonder problemen, en ook op de Passeo di Tamameo greep de Nederlander de volle buit. De klimmer van Jumbo-Visma was daarmee nog een klim verwijderd van een legendarische prestatie.

De koprgroep Ⓒ ANP/HH

In het peloton - dat vandaag Slovenië aandeed voor een deel van de etappe - gebeurde ondertussen ook vanalles. Zo zag Richard Carapaz, leider in het klassement, zijn belangrijke knecht Ritche Porte afstappen. Porte voelde zich niet lekker en had al op de eerste klim moeten lossen. Toen de Passo di Tamamea werd bereikt brak het peloton ook nog eens in twee stukken. Het kwam de snelheid niet ten goede, waardoor de achterstand op de kopgroep steeds minder snel slonk. De dagzege werd daarmee een steeds realistischer scenario voor de vluchters.

Blauwe Kolovrat

Toen de kopgroep op de Kolovrat al flink was geslonken, en met zo’n 50 kilometer tot de streep nog slechts bestond uit vijf renners - met Bouwman als gangmaker - leek de dagzege defenitief door de vluchters te gaan worden bepaald. Voor Bouwman had de Kolovrat echter een andere betekenis, want met de veertig punten die hij aan de top van die klim pakte werd hij de eerste Nederlander ooit met de bergtrui definitief om zijn schouders in de Giro. Ook in het perspectief van alle grote rondes bezien is die prestatie speciaal, want pas drie Nederlanders gingen hem, met Zoetemelk in ’71 (Vuelta), Rooks in ’88 (Tour) en Theunisse in ’88 (Tour), voor. Bouwman moet uiteraard wel finishen in Verona om het tricot écht binnen te hebben.

Bron: discovery +

In de slotfase van de etappe kon de Nederlandse bergkoning zijn vrijdag extra zoet maken met het winnen van de etappe. Met de finish bergop leek Bouwman een grote kans te maken tegen Valter, Tonelli, Vendrame en Schmid. Het was voorzichtigheid troef bij het vijftal, dat gezamelijk de kat uit de boom keek. Op ruim twee kilometer van de finish werd er links en rechts wel aangegaan, maar de rest van de groep bleef steeds alert. Tot het laatste moment bleef het vijftal naar elkaar kijken, en het was Bouwman die als eerst aan ging. Als eerst was hij de laatste gevaarlijke laatste bocht door, waarna de Nederlander voor de tweede maal deze Giro een etappe pakte.