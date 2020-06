Sport Kort: Beitske Visser niet meer in W Series

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Autosport: Visser niet meer in actie in W Series

17.35 uur: Beitske Visser komt dit seizoen niet meer in actie met de W Series, de raceklasse voor vrouwen. De organisatie maakte donderdag bekend dat de acht races die voor 2020 op het programma stonden, niet doorgaan.

„We werken echter al aan een spannende nieuwe racekalender voor 2021 en we kunnen verheugd meedelen dat de W Series voor het eerst in het weekend van de Formule 1-races zal worden gereden volgend jaar, in ieder geval tijdens de Grote Prijs van de Verenigde Staten en de Grote Prijs van Mexico”, zei directeur Catherine Bond Muir.

Visser deed in 2019 mee aan de W Series en zou ook dit seizoen starten.

Atletiek: Wereldwijd veel meer mensen in beweging

15.10 uur: Mensen zijn gedurende de lockdown in coronatijd veel vaker gaan bewegen dan voor de uitbraak van het besmettelijke virus, meldt de wereldatletiekbond World Athletics. Liefst 88 procent van de mensen die normaal iets van één à twee keer per week aan sport deden, zijn dat twee tot drie keer per week gaan doen. World Athletics baseert zich op een onderzoek van het platform RunRepeat. Dat ondervroeg 12.913 mensen uit 139 verschillende landen over hun fysieke activiteit gedurende de tweede helft van maart tijdens de coronacrisis.

World Athletics is heel blij met de uitkomsten. „We moeten deze mensen inspireren om de gewoonten die ze hebben geleerd tijdens de lockdown voort te zetten en dat zullen we doen met onze eigen campagnes, maar ook door campagnes te omarmen die vele anderen in onze sport voeren”, zei voorzitter Sebastian Coe na een serie onlinemeetings met de 214 aangesloten bonden.

Voetbal: Mauro Junior sluit weer aan bij PSV

13.18 uur: Mauro Junior is donderdag aangesloten bij de groepstraining van PSV. De Braziliaan werd het afgelopen seizoen verhuurd aan Heracles Almelo.

Junior wil volgend seizoen voor zijn kansen gaan bij de nieuwe PSV-trainer Roger Schmidt. De 21-jarige middenvelder maakte een goede indruk bij Heracles, met zes doelpunten in 24 wedstrijden. PSV traint nog verder tot en met 10 juni. In die periode staan enkele testen voor het nieuwe voetbaljaar op het programma.

Hockey: Cornerkanon Reid-Ross vertrekt bij Amsterdam

12.36 uur: Amsterdam heeft het contract met Justin Reid-Ross niet verlengd. Het Zuid-Afrikaanse strafcornerfenomeen speelde de afgelopen zes seizoenen in het Wagener Stadion. In het seizoen 2014/’15 werd Reid-Ross met 34 goals topscorer van de hoofdklasse.

Naast Reid-Ross (34), die tussen 2010 en 2014 voor Pinoké uitkwam, ziet Amsterdam ook Rik van Kan, Boris Burkhardt en Wieger Schut vertrekken. Van Kan, oud-speler van Bloemendaal en HGC, zet een punt achter zijn carrière, Burkhardt en Schut keren terug naar hun voormalige club HDM.

Met zaalinternational Burkhardt en Schut in de gelederen veroverde Amsterdam vorig jaar de nationale titel in de zaal.

Voetbal: Zwitserland houdt bij herstart rekening met Europa League

12.24 uur: Het Zwitserse voetbalseizoen wordt op 14 juni al hervat. FC Basel speelt dan in de kwartfinale van het bekertoernooi tegen Lausanne Sport.

De overige kwartfinales worden pas op 5 en 6 augustus afgewerkt. Basel komt eerder in actie omdat die club nog actief in in de Europa League, die mogelijk in augustus wordt uitgespeeld. Basel was in het eerste duel van de achtste finales Eintracht Frankfurt de baas: 3-0.

De Zwitserse competitie wordt op 19 juni weer hervat, na een onderbreking van drie maanden vanwege het coronavirus.

Turnen: EK 2020 verplaatst naar december

10.00 uur: De Europese kampioenschappen turnen voor dames en heren zijn verplaatst naar december 2020. Dat heeft de Europese gymnastiekunie vandaag bekendgemaakt. Beide titeltoernooien zullen plaatsvinden in Baku (Azerbeidzjan). Het toernooi van de heren zal van 7 tot 13 december plaatsvinden, de dames komen van 17 tot 20 december in actie.

De twee titeltoernooien zouden oorspronkelijk plaatsvinden in Parijs (dames; 30 april tot 3 mei 2020) en Baku (heren; 27 tot 31 mei 2020), maar werden verplaatst vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Het competitieformat blijft hetzelfde, wat inhoudt dat er in Baku een EK voor junioren en senioren zal plaatsvinden. Er is zowel bij de junioren als de senioren een teamcompetitie en een individuele competitie.

De Europese titelstrijd in 2020 maakt onderdeel uit van de Olympische kwalificatieprocedure van de internationale gymnastiekfederatie FIG. Epke Zonderland is titelverdediger bij de mannen aan de rekstok. De Fries pakte vorig jaar in het Poolse Szczecin zijn derde Europese titel.

Voetbal: Toivonen laat Australisch avontuur weer achter zich

09.25 uur: Ola Toivonen verlaat de Australische voetbalclub Melbourne Victory en keert terug naar zijn geboorteland Zweden. De 33-jarige spits speelde van 2009 tot 2014 bij PSV.

„Hoewel we niet het succes hebben behaald waar we de afgelopen twee jaar allemaal op hadden gehoopt, was het een voorrecht om dit seizoen aanvoerder te mogen zijn van deze club”, zei Toivonen in een videoboodschap voor de fans.

Toivonen speelde sinds 2018 voor Melbourne Victory, dat hem overnam van het Franse Toulouse. De Scandinaviër was in 40 duels voor Victory 25 keer trefzeker.

De club uit Melbourne is bezig aan een moeizaam seizoen; van de 21 duels werden er slechts vijf gewonnen en de club staat tiende. Onlangs werd coach Carlos Pérez Salvachúa ontslagen.

Het is de bedoeling dat de A-League in juli wordt hervat.

Basketbal: NBA wil seizoen afmaken met 22 van de 30 teams

07.44 uur: De Amerikaanse basketbalcompetitie NBA heeft het idee het lopende seizoen af te maken met slechts 22 van de 30 teams. Dat melden verschillende Amerikaanse media. Volgens ingewijden vaardigt de Western Conference 13 ploegen af, de Eastern Conference 9. Normaal gesproken doen er 16 teams mee aan de play-offs.

De 22 teams zouden ieder op het complex van Disney World acht wedstrijden moeten spelen voor aanvang van de play-offs. Volgens het plan moeten de wedstrijden op 31 juli hervat worden. De finale, die gaat om zeven duels, staat voor oktober gepland. Op 12 oktober zou het seizoen voltooid moeten zijn.

Donderdag moeten de clubs en de spelersvakbond hun akkoord geven op het plan.

De NBA was de eerste Amerikaanse competitie die werd stilgelegd vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Dat gebeurde op 12 maart nadat de Franse basketballer Rudy Gobert van Utah Jazz positief had getest.