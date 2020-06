Sport Kort: EK turnen verplaatst naar december 2020

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Turnen: EK 2020 verplaatst naar december

10.00 uur: De Europese kampioenschappen turnen voor dames en heren zijn verplaatst naar december 2020. Dat heeft de Europese gymnastiekunie vandaag bekendgemaakt. Beide titeltoernooien zullen plaatsvinden in Baku (Azerbeidzjan). Het toernooi van de heren zal van 7 tot 13 december plaatsvinden, de dames komen van 17 tot 20 december in actie.

De twee titeltoernooien zouden oorspronkelijk plaatsvinden in Parijs (dames; 30 april tot 3 mei 2020) en Baku (heren; 27 tot 31 mei 2020), maar werden verplaatst vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Het competitieformat blijft hetzelfde, wat inhoudt dat er in Baku een EK voor junioren en senioren zal plaatsvinden. Er is zowel bij de junioren als de senioren een teamcompetitie en een individuele competitie.

De Europese titelstrijd in 2020 maakt onderdeel uit van de Olympische kwalificatieprocedure van de internationale gymnastiekfederatie FIG. Epke Zonderland is titelverdediger bij de mannen aan de rekstok. De Fries pakte vorig jaar in het Poolse Szczecin zijn derde Europese titel.

Voetbal: Toivonen laat Australisch avontuur weer achter zich

09.25 uur: Ola Toivonen verlaat de Australische voetbalclub Melbourne Victory en keert terug naar zijn geboorteland Zweden. De 33-jarige spits speelde van 2009 tot 2014 bij PSV.

„Hoewel we niet het succes hebben behaald waar we de afgelopen twee jaar allemaal op hadden gehoopt, was het een voorrecht om dit seizoen aanvoerder te mogen zijn van deze club”, zei Toivonen in een videoboodschap voor de fans.

Toivonen speelde sinds 2018 voor Melbourne Victory, dat hem overnam van het Franse Toulouse. De Scandinaviër was in 40 duels voor Victory 25 keer trefzeker.

De club uit Melbourne is bezig aan een moeizaam seizoen; van de 21 duels werden er slechts vijf gewonnen en de club staat tiende. Onlangs werd coach Carlos Pérez Salvachúa ontslagen.

Het is de bedoeling dat de A-League in juli wordt hervat.

Basketbal: NBA wil seizoen afmaken met 22 van de 30 teams

07.44 uur: De Amerikaanse basketbalcompetitie NBA heeft het idee het lopende seizoen af te maken met slechts 22 van de 30 teams. Dat melden verschillende Amerikaanse media. Volgens ingewijden vaardigt de Western Conference 13 ploegen af, de Eastern Conference 9. Normaal gesproken doen er 16 teams mee aan de play-offs.

De 22 teams zouden ieder op het complex van Disney World acht wedstrijden moeten spelen voor aanvang van de play-offs. Volgens het plan moeten de wedstrijden op 31 juli hervat worden. De finale, die gaat om zeven duels, staat voor oktober gepland. Op 12 oktober zou het seizoen voltooid moeten zijn.

Donderdag moeten de clubs en de spelersvakbond hun akkoord geven op het plan.

De NBA was de eerste Amerikaanse competitie die werd stilgelegd vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Dat gebeurde op 12 maart nadat de Franse basketballer Rudy Gobert van Utah Jazz positief had getest.