Theo Janssen verlengt bij Vitesse en wordt talentencoach

Theo Janssen Ⓒ ANP/HH

ARNHEM - Theo Janssen heeft zijn contract bij Vitesse met twee jaar, tot medio 2023, verlengd. Hij wordt volgend seizoen talentencoach binnen de zogenaamde Vitesse Voetbal Academie. Dit seizoen is Janssen nog trainer van Vitesse O18. Als oud-speler is de voormalige middenvelder al ruim twintig jaar in diverse functies verbonden aan zijn club.