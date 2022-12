Nederland-Argentinië was laatste duel Lahoz op dit WK, Makkelie blijft

Het is daarmee niet gezegd dat de Nederlandse arbiter nog in actie komt als eerste scheidsrechter. Het kan ook dat hij in een van de duels als vierde man moet acteren. Hij heeft in ieder geval niet de leiding over Argentinië-Kroatië. Dat duel is voor Daniele Orsato uit Italië.

Makkelie floot dit WK tot dusver twee duels, beide in de groepsfase. Hij leidde Spanje-Duitsland (1-1) en Argentinië-Polen (2-0).

Lahoz

Kreeg na de kwartfinale tussen Oranje en Argentinië veel kritiek uit beide kampen. Zo was er verontwaardiging over het feit dat Lionel Messi geen geel kreeg vanwege hands en waren de Argentijnen boos over de hoeveelheid extra tijd in de tweede helft en de vele vrije trappen die Nederland in de slotfase kreeg.

Lahoz gaf uiteindelijk veertien spelers een keer geel en ook de bondscoach van Argentinië Lionel Scaloni en zijn asssistent Walter Samuel ontvingen die kaart. Denzel Dumfries kreeg twee keer geel en rood.