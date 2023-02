Dekker verslagen door Merlier in Oman; Turner wint in Murcia, Eenkhoorn 7e

Het is voor Merlier zijn eerste zege op de weg van dit seizoen. Hij won voor zijn nieuwe ploeg vorige maand als veldrijder wel de Kasteelcross in Zonnebeke.

De Brit Mark Cavendish hoopte zaterdag ook voor het eerst mee te sprinten om de zege namens zijn nieuwe ploeg Astana. De afstemming met zijn ploeggenoten bleek echter nog niet vlekkeloos, want hij werd gehinderd door zijn lead-out, waarna hij liet lopen en als 21e de streep passeerde.

De Ronde van Oman duurt tot en met woensdag.

Turner wint Ronde van Murcia

Ben Turner heeft de Ronde van Murcia gewonnen, een eendaagse wielerkoers in Spanje. De 23-jarige renner van Ineos Grenadiers was de snelste in een sprint bergop. Turner hield de Australiër Simon Clarke en de Belg Jordi Meeus achter zich. De Nederlander Pascal Eenkhoorn, deze winter overgestapt van Jumbo-Visma naar Lotto Dstny, finishte als zevende.

Voor Turner was het zijn eerste overwinning als beroepsrenner. Hij behaalde vorig jaar al ereplaatsen in onder meer twee ritten in de Ronde van Spanje, Dwars door Vlaanderen en de Brabantse Pijl. Ook debuteerde hij met een elfde plaats in Parijs-Roubaix.

Longo Borghini slaat toe in UAE Tour

De Italiaanse Elisa Longo Borghini heeft de leiding in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten overgenomen door de derde etappe met groot machtsvertoon te winnen. De 31-jarige renster van Trek-Segafredo kwam samen met haar ploeggenote Gaia Realini boven op de Jebel Hafeet.

Longo Borghini en Realini kwamen na een zware beklimming hand in hand over de finish, maar de zege werd gegund aan eerstgenoemde. Op 1 minuut en 11 seconden kwam hun landgenote Silvia Persico als derde over de meet. Esmée Peperkamp van Team DSM was op de vierde plek de beste Nederlandse.

Na twee ritten voor de sprinters, met overwinningen voor de Nederlandse rensters Charlotte Kool en Lorena Wiebes die beiden een dag leider waren, kregen de vrouwen de koninginnenrit naar Jebel Hafeet voorgeschoteld. Het is de plek waar de mannenversie van de UAE Tour vaak werd beslist. Voor de vrouwen is het de eerste keer dat ze de koers rijden.

Eenmaal aangekomen op de slotklim was de groep na 1 kilometer al geslonken tot zo'n twintig rensters. Realini voerde het tempo op, met uiteindelijk alleen nog ploeggenote Longo Borghini en Peperkamp in haar wiel. De 25-jarige Achterhoekse moest bij een nieuwe tempoversnelling ook passen. De ploegleiding van Trek bepaalde dat Longo Borghini mocht winnen. De ervaren Italiaanse heeft met nog één rit voor de boeg 7 seconden voorsprong op Realini. Peperkamp staat achtste in het klassement. Zondag volgt nog een vlakke rit.