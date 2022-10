Premium Het beste van De Telegraaf

Constante Nederlander ontpopt zich tot ware teamleider bij Red Bull Horner diep onder de indruk van Verstappen: ’We zijn getuige van iets speciaals’

Door Erik van Haren Kopieer naar clipboard

Christian Horner en Max Verstappen zijn blij. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Het was, eerder dit seizoen nog, een uitspraak van teambaas Christian Horner: „Het is Red Bull Racing, niet Max Verstappen Racing.” Feitelijk klopt dat natuurlijk, maar duidelijk is dat de inmiddels tweevoudig wereldkampioen zijn team volledig naar zijn hand heeft gezet en zich ook ontpopt als ware teamleider. Zowel op als naast de baan.