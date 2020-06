’Klopp moet alleen nog het WK winnen met Duitsland’

De 31-jarige Servische verdediger speelde jarenlang onder Klopp, eerst bij FSV Mainz 05 en daarna bij Borussia Dortmund. Samen wonnen ze in 2011 en 2012 de Duitse titel. De Duitse trainer stapte in 2015 over naar Liverpool, waarmee hij vorig jaar de Champions League, Europese Supercup en het WK voor clubs won. Afgelopen week haalde Klopp met The Reds ook de eerste landstitel in 30 jaar binnen.

„Hij is op dit moment de meest innovatieve en meest invloedrijke trainer ter wereld”, zegt Subotic, nu speler van FC Union Berlin. „Ik ken geen andere trainer die zoveel impact heeft gehad op het voetbal, zowel op sportief als op menselijk vlak. Het ’Klopp-voetbal’ dat Liverpool speelt, heeft mensen enthousiast gemaakt voor de sport en nieuw publiek aangetrokken. Dat is een prestatie op zich. Als er een film zou komen over Klopp bij Liverpool, dan zou dit het hoogtepunt zijn. Nu moet hij alleen nog bondscoach van Duitsland worden.”