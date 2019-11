FC Den Bosch over tumult: ’Is al uit de tijd van Hans Kraay’

Die werd in het duel uit de Keuken Kampioen Divisie tussen beide clubs onheus bejegend door een deel van de aanhang van de thuisclub. Zo zongen de fans liedjes over Sinterklaas en Zwarte Piet als Mendes Moreira aan de bal was. Ook leken er oerwoudgeluiden te worden gemaakt.

Kraaienconcert

De club zegt dat er sprake was van ’kraaiengeluiden’, die dateren uit de tijd dat Hans Kraay junior voor de club speelde. „Iedere buitenspeler van de tegenstander die aan de kant van De Vliert-tribune aan de bal is, wordt met regelmaat ’getrakteerd’ op zo’n ’kraaienconcert’”, aldus de Bossche club.

Arbiter Laurens Gerrets besloot het duel enige tijd stil te leggen omdat Mendes Moreira hevig geëmotioneerd was. Na overleg in de catacomben werd de wedstrijd hervat. Niet veel later zette Mendes Moreira zijn ploeg op voorsprong (1-2). Het duel eindigde in 3-3.

Onnodig beladen sfeer

„Op een dag als vandaag ligt alles wat ook maar de schijn heeft van racisme en/of discriminatie extra gevoelig”, meldt FC Den Bosch op het huiskanaal. „Laat één ding duidelijk zijn; FC Den Bosch distantieert zich van alles wat hiermee te maken heeft en treedt krachtig op tegen stadionbezoekers die zich hier schuldig aan maken. Het spijt ons zeer dat Excelsior-speler Mendes Moreira zich persoonlijk onheus bejegend voelde. FC Den Bosch begrijpt ook dat de scheidsrechter het nodig achtte om de speler in bescherming te nemen. Aanvoerder Danny Verbeek, teamgenoten en staf hebben het gevoel weg kunnen nemen dat de geluiden richting de speler discriminerend bedoeld waren. Desalniettemin heeft het voorval gezorgd voor een onnodig beladen sfeer. We betreuren het dat een maatschappelijke discussie, die inmiddels een nadrukkelijk politiek tintje heeft, wordt gelinkt aan FC Den Bosch.”