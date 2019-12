Ten Hag moet pleisters plakken bij Ajax

Ajax heeft de laatste weken last van een loodzwaar programma, waarin spelers veel duels voetbalden en maar kort vakantie konden vieren. „Pijntjes zijn uitgemond in blessures”, besefte de trainer die zondag in het uitduel met AZ veel spelers moest missen. Quincy Promes, David Neres, Zakaria Labyad, Daley Blind en Sergiño Dest waren geblesseerd. Nicolás Tagliafico kon slechts kort invallen en Hakim Ziyech was ook niet fris meer.

„We moeten nu even kijken wie er wel bij kan zijn”, zei Ten Hag „We moeten pleisters plakken en zo veel mogelijk spelers weer aan boord zien te krijgen. Tegen AZ waren er veel afwezigen en toch hadden we die wedstrijd kunnen winnen”, stelde de coach die in Alkmaar voor de derde keer op rij verloor (1-0).

Ajax won vorig seizoen de KNVB-beker en volgens Ten Hag staat die prijs ook hoog op zijn prioriteitenlijstje voor dit seizoen. „We willen iedere wedstrijd winnen en voor iedere titel gaan.”