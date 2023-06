Ajax bereikt akkoord met Saïd Bakkati

Het wachten is nu alleen nog op de witte rook bij Hedwiges Maduro (38). De oud-speler van Ajax wil Steijn ook assisteren, maar zijn huidige werkgever Almere City spartelt tegen. Maduro heeft nog een verbintenis tot de zomer van 2024 en dus zal Ajax een afkoopsom moeten betalen.

De relatief onervaren directeur voetbalzaken Sven Mislintat slaagde er eerder niet in Kjetil Knutsen los te weken bij Bodo/Glimt. Maar in het geval van Maduro worden geen problemen verwacht. Het streven van Ajax is woensdag de komst van Steijn, Maduro en Bakkati aan te kondigen.