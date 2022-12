VIDEO Lionel Messi toont dit keer zijn verlegen kant voor camera

Waar Wout Weghorst het in de Lusail Iconic Stadium moest ontgelden en door een tierende Messi werd uitgescholden, was de Argentijnse aanvaller dinsdag na de 3-0 zege op Kroatië juist sprakeloos. Verslaggeefster Sofi Martinez Mateos van het Argentijnse TVP Sport sloot haar interview met de superster af met een lofzang en dat ontroerde Messi zichtbaar.

„Het laatste wat ik je wil zeggen is geen vraag, meer een statement. Er komt een WK-finale aan en ook al willen we allemaal die beker winnen, er is nu al één ding dat niemand jou nog kan afnemen, en dat is wat je elke Argentijn hebt gegeven. Er is geen enkel kind dat jouw shirt niet heeft. Of dat nu het origineel is, een replica of een denkbeeldig shirt. Je hebt de levens van iedereen geraakt. Dat is groter dan een WK. Het is een bedankje voor een moment van geluk dat zo groot is, dat je aan zoveel mensen hebt gegeven. Bedankt aanvoerder.”

Argentinië kan zondag nog één keer genieten van Messi, die heeft aangekondigd dat de finale tegen Frankrijk of Marokko zijn laatste WK-wedstrijd wordt. De linkspoot is inmiddels 35 jaar en verwacht niet dat hij er tijdens het WK 2026 in Duitsland nog bij is. De 171-voudig international maakte tot dusver 96 treffers namens La Albiceleste. Daarmee is hij recordinternational én topscorer van zijn land. Mocht Messi in de finale minuten maken en zijn 26e WK-wedstrijd spelen dan laat hij ook nog mede-recordhouder Lothar Matthäus (25) achter zich.