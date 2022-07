Nieuwe bondscoach Egypte: Petkovic of Petrovic

Met een nieuwe bondscoach wil Egypte de jacht openen op nieuwe successen. Het land verloor de finale om de Afrika Cup na strafschoppen van Senegal en werd ook uitgeschakeld voor het WK in Qatar. Een maand geleden ging de Egyptische voetbalbond aan de slag met een lijst van kandidaten om Carlos Queiroz op te volgen. Die stopte na het missen van het WK.

,,Ik heb er aanvankelijk geen aandacht aan besteed”, zegt Petrovic, die momenteel in Montenegro verblijft. ,,Dat ik tot de laatste twee kandidaten hoor is mooi, maar zegt verder niks. Het gaat er toch om wie er uiteindelijk gekozen wordt.”

Lang leek het erop dat Petrovic, die eerder bondscoach was van Irak, zijn loopbaan in Qatar voort zou zetten. ,,Dat was eigenlijk honderd procent zeker”, zegt Petrovic, die mondeling akkoord was. Om die reden ging hij in het voorjaar niet in op een aanbieding van Willem II en liet hij nog een aantal clubs schieten. Hij gelooft er niet in dat hij nog in Qatar aan de slag gaat. Egypte is nog even afwachten.