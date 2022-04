AZ weer vierde na zwaarbevochten zege op Vitesse

Door de driepunter op de nummer zes van de ranglijst komt AZ op gelijke hoogte met FC Twente, dat een zeker lijkende 3-0 voorsprong tegen PSV verspeelde (3-3). De Alkmaarders hebben echter een aanmerkelijk beter doelsaldo dan de Tukkers: plus 22 tegenover plus 11.

RENTREE MIDSTJØ

AZ startte voor de eerste keer sinds de thuiszege op Feyenoord (27 februari) met Fredrik Midtsjø in de basis. Zonder de Noorse middenvelder maakte de Alkmaarse formatie een karige serie door, met onder andere nederlagen tegen Ajax, Bodø/Glimt en FC Twente. Voor Midtsjø heeft AZ klaarblijkelijk geen adequate vervanger op de bank zitten.

Verrassend was de basisplaats van Sam Beukema, die stilletjes aan de voorkeur lijkt te krijgen boven Pantelis Hatzidiakos. De centrumverdediger maakte voor de winterstop overigens in de uitwedstrijd bij Vitesse (0-0) zijn basisdebuut voor AZ in de Eredivisie, na zijn transfer van Go Ahead Eagles afgelopen zomer.

DANILHO DOEKHI

AZ had in de eerste helft moeite de bal op de helft van Vitesse in de ploeg te houden. Veel AZ-spelers leden te makkelijk balverlies, terwijl de spelers van Vitesse er kort op zaten. Het eerste wapenfeit van de wedstrijd kwam van Vitessenaar Danilho Doekhi, die een vrije trap van Maxi Wittek voorlangs kopte. AZ was gewaarschuwd.

Beukema liet vervolgens zien waarom hij steeds meer het vertrouwen van zijn coach Pascal Jansen geniet. De centrumverdediger is in aanvallend opzicht een gehaaide speler en was uit een scrimmage van de eerste AZ-corner van Jesper Karlsson met een hakje bijna succesvol. Niet veel later liet hij een voorzet van opnieuw Karlsson rakelings langs het doel van Jeroen Houwen glijden.

PAVLIDIS

Beide teams kregen voor rust nog een goede kans. Vitesse-spits Adrian Grbic tikte een prima pass van Doekhi in één keer door naar Wittek, maar de Duitser wist zich geen raad met de stuiterbal en mikte naast. Aan de overzijde liet Romaric Yapi een pass van Beukema in de richting van Jesper Karlsson wel heel makkelijk lopen. Die lichtzinnigheid werd direct afgestraft.

Want waar Yapi dacht dat de bal wel over de achterlijn zou rollen, daar wist Jesper Karlsson de bal nog binnen te houden en Vangelis Pavlidis in te spelen. De Griek schermde de bal goed van zijn bewaker Doekhi af, draaide met Riechedly Bazoer en Jacob Rasmussen handig weg om Houwen te passeren.

IBRAHIMOVIC

Het was alweer de elfde Eredivisietreffer van Pavlidis in het shirt van AZ en zijn achttiende in alle competities. Voor Karlsson, die deze week samen met zijn idool Zlatan Ibrahimovic mocht invallen voor Zweden, zijn negende assist.

Het Scandinavische showmannetje stond in de 56e minuut mede aan de basis van de 2-0 voor AZ. De ’overlap’ met Owen Wijndal die in de eerste helft zo vaak mislukte, was er eentje uit het boekje. De harde en lage voorzet van de linksback eveneens: Pavlidis tikte zijn tweede van de avond dankbaar in de touwen. Ook voor Wijndal betrof het zijn negende assist.

ARNHEMSE LUCHTMACHT

Het verzet van Vitesse leek gebroken, maar niets was minder waar. Hoe anders dan via een standaardsituatie maakten de gasten de aansluitingstreffer: uit de scrimmage van een Vitesse-corner prikte Sondre Tronstad na ruim een uur de 2-1 binnen, nadat Beukema zich in de lucht had laten aftroeven door Rasmussen.

Tien minuten later was Loïs Openda bij de volgende Arnhemse hoekschop zelfs dicht bij de gelijkmaker, maar zijn schot werd knap gepareerd door Peter Vindahl. Inmiddels was de moegestreden Midtsjø door Jansen vervangen door Tijjani Reijnders.

SLIMME GRIEK

Vitesse rook bloed, maar het was AZ dat scoorde uit een strafschop van Karlsson, die nog nooit een pingel voor AZ miste. De penalty werd versierd door Pavlidis, die handig in de lucht spong toen Bazoer de bal wilde ruimen. In plaats van de bal raakte hij de spits van AZ. Aan het moment was overigens de mooiste aanval van de avond voorafgegaan.

In een alles-of-niets slotfase was Vitesse nog een paar keer dicht bij een tweede treffer, maar Openda had de pech dat zijn schot de paal raakte en Vindahl haalde een van richting veranderd schot van Bazoer met een katachtige reflex uit de linkerhoek.

