Michael Smith aast op revanche na verloren strijd tegen Michael van Gerwen: ’Maar niet de boel jinxen’

„Ik ben een stap dichter bij het realiseren van mijn droom, dit is mijn kans”, aldus Smith, die zondag met James Wade de nummer vier van de wereld treft. Zelf bekleedt hij de negende positie op de Order of Merit. De andere halve finale gaat tussen Peter Wright (2) en Gary Anderson (6).

Smith en Price, die nog een negendarter gooide, maakten er in Alexandra Palace een knalpartij van. Uiteindelijk eindigde het in 5-4 in Engels voordeel. „Ik ben zo blij. Dit is een van de beste avonden in mijn carrière”, jubelde Smith, die een gemiddelde van 101.94 noteerde, zes 180’ers gooide en ruim de helft van zijn kansen op een dubbel benutte.

Ontlading bij Michael Smith. Ⓒ LAWRENCE LUSTIG

Eerder dit WK werkte Smith ook tegen Johnny Clayton al een ware slijtageslag (4-3) af. Of hij nog twee van dit soort verhitte potjes in zich heeft? „Ik hoop het, maar ik ga niet op camera zeggen dat ik de wereldtitel verdien”, aldus de 31-jarige Engelsman, die in de finale van 2019 sterk voor de dag kwam, maar desondanks verloor van Van Gerwen.

„Zowel in aanloop naar als tijdens de finale noteerde ik toen de beste statistieken. Je kan zien dat ik kan darten, maar meer ga ik er niet over zeggen. Ik wil de boel niet jinxen.”

Smith hoopt dat 2022 dan eindelijk zijn jaar wordt. „Ik ben nu ruim elf jaar prof, maar qua instelling was het nooit goed genoeg bij mij. Dit seizoen doe ik echter meer mijn best, ook naast de oche. Ik voel dat ik op het juiste spoor zit. Ik ben één partij verwijderd van de finale, één partij verwijderd van een kans om mijn verlies in de finale van 2019 te wreken, daar houd ik me aan vast.”