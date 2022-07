Feyenoord aast op Quinten Timber

Timber is geen onbekende in Rotterdam-Zuid. Hij begon met voetballen bij het Utrechtse DVSU en speelde samen met zijn tweelingbroer Jurriën in de jeugdopleiding van Feyenoord.

In 2014 verruilden beide broers de Rotterdamse club voor aartsrivaal Ajax. Afgelopen zomer stapte Quinten over naar FC Utrecht. Hij droeg enkele keren het shirt van Jong Oranje. Quinten ligt nog twee jaar vast in de Domstad.

Jurriën voetbalt nog bij Ajax. De verdediger heeft het inmiddels geschopt tot international.