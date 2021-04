Max Verstappen klaar om te knallen: ’Ik voel me nu nóg fitter’

Max Verstappen tijdens een training op zijn balkon in Monaco. Ⓒ Instagram Max Verstappen

IMOLA - Volgens zijn personal trainer is Max Verstappen nog nooit zo fit begonnen aan een Formule 1-seizoen als dit jaar en de hoofdpersoon beaamt dat. De basis daarvoor wordt in de wintermaanden gelegd. Richting de tweede race van het jaar in Imola heeft de Limburger zich vooral óp het circuit, in een andere auto weliswaar, klaargestoomd.